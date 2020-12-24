【狠摔幼童】男童搖櫈遭幼兒園老師狠摔落地　下巴破裂縫8針險毀容

▲ 男童遭老師狠摔落地受傷。

無論小朋友如何百厭，老師也不應採用體罰方式。陝西有幼兒園女老師，因一名男童「搖櫈」，竟將他拎起後，再扔到地上，令男童下巴破裂，事後需縫8針。老師更謊稱是男童自己跌倒，直至家長翻查閉路電視才揭發事件。

據中國媒體報道，事發於12月11日，陝西西安一間幼兒園，有一名男童在休息時間搖晃椅子，女老師發現後，竟一手將整個男童抽起，然後扔到地上，男童面部著地受傷，老師其後更拿起椅子往男童身上砸去，之後再扯起男童。

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男童下巴縫8針

男童疑似受驚，隨即跑到一旁，而同班其他小朋友則呆看事發經過。男童的媽媽事後收到學校來電，稱兒子在學校跌倒，可能需要縫一針，著她前來幼兒園。媽媽趕往學校後，發現兒子傷口情況嚴重，帶他到醫院治療，最終縫了8針。

兒子坐在醫務室內委屈的樣子，看到我們都差點哭了。

▲ 男童下巴受傷嚴重。（影片截圖）

▲ 最終縫了8針。（影片截圖）

閉路電視揭老師惡行

媽媽察覺事件有異，把孩子送回家後，返回幼兒園要求翻查閉路電視，最終揭發老師的惡行，老師還辯稱是男童調皮搗蛋。幼兒園表示，已將涉事老師停職，並免除男童的學費。不過，家長稱無法接受這個方案，決定報警處理。

西安市未央區教育局發出通報，涉事老師管教行為不當，將會到幼兒園進行調查。派出所表示，已對涉事教師進行治安傳喚，將依法依規進行調查處置，行政拘留涉事教師15日。

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責任編輯：王明芳