【2020聖誕節】韓國指甲凝膠店進駐尖沙咀誠品　300款指甲油打造完美Gel甲不求人

▲ 韓國指甲凝膠店Candy Cats進駐誠品生活尖沙咀店。（圖片由店鋪提供）

臨近節日，即使今年未必可以和朋友們開派對，但換上新款指甲可以增添節日氣氛，令自己心情開心點！今年進駐誠品生活尖沙咀店的韓國指甲凝膠店Candy Cats，引入兩款韓國指甲凝膠，多達三百款顏色及閃粉選擇，可設計出專屬自己的Gel甲。

Candy Cats引入兩款韓國甲油品牌Candy Gel及Catsme指甲凝膠系列，備有多達三百款顏色及閃粉選擇，客人更可於誠品生活尖沙咀店的專櫃即場試用產品，並特設花海牆身，打卡拍照都照顧周到。

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Candy Gel全新冬日毛冷指甲凝膠

全新推出的毛冷指甲凝膠，特別加入Catsme系列專研的閃粉技術，將品牌兩大強項同時結集。此系列為啞光質感的霧面甲油，共有八色選擇，包括象牙白、裸粉紅、豆沙紅、芒果黃、萊姆綠、灰寶藍、芋藕紫及咖啡棕，充滿冬日浪漫感覺。

用家亦可以於最上層塗上「亮甲油」，不論本身啞光質感的霧面指甲油或呈現亮澤光感的指甲油，又或是混合兩者。加上指甲凝膠具極佳延展性，只需取適量甲油塗抹，隨即自動撫出均勻平滑甲面，即使新手亦可輕鬆打造出完美Gel甲！

Catsme閃爍美甲造型

Catsme全新推出的Chandelier限量閃粉系列，共有十色選擇，特別加入華麗的閃片及閃粉，強調閃甲的效果。當光線射落甲面時，就像打了Highlight般反光亮眼，讓美甲仿如鑲上碎鑽般，盡顯雍容華貴之氣派。

Candy Gel & Catsme香港總代理

地址：誠品生活尖沙咀店L213舖 (營業時間：11am – 8pm)、旺角Wplaza 1樓120舖 (營業時間：2pm – 9pm)

IG：@candygel_hk

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責任編輯：王芷瑩