【新冠疫苗】科興延遲發布第三期數據　曾浩輝：明年首季有另一疫苗供港毋需太擔心

▲ 曾浩輝料科興疫苗供港時間或受影響（直播截圖）

新冠肺炎疫情持續，港府洽購的新冠肺炎疫苗最快下月抵港，其中率先供港的為中國科興生物的滅活疫苗，惟疫苗的第三期臨床數據需延遲公布。疫苗接種計劃專責工作小組成員、衞生防護中心前總監曾浩輝接受前立法會議員陳凱欣訪問時表示，延遲公布數據或影響科興疫苗的供港時間及注射安排，但認為預計明年第一季有另一種疫苗可供注射，因此無需擔心。

港府昨日公布已向成功洽購第三間阿斯利康藥廠的不可複製病毒載體疫苗，採購750萬劑，連同早前已洽購2個不同技術平台及藥廠的疫苗，包括科興生物（Sinovac）、復星/BioNTech，現時已洽購共2250萬劑。詳情請見【下一頁】

曾浩輝表示，科興原訂昨日(23日)公布第三期臨床數據報告，惟他們稱希望集合其他地區的數據，因此將延遲公布。他預計，延遲報告或多或少對注射計劃有影響，因本港專家需要根據科學數據才決定是否批准使用疫苗。

曾浩輝認為，即使科興疫苗延遲供港亦不需太過擔心，因明年第一季有其他疫苗供港。港府早前指，已洽購復星/BioNTech的「mRNA」疫苗，最快明年第一季有首批100萬劑疫苗供港。

至於接種新冠疫苗的優次問題，曾浩輝表示，根據科學委員會意見，高危群組已介定為60歲以上人士、慢性病患者、老人院院友及醫護人士等，預計200萬人，相信他們將為首批接種疫苗人士。

曾浩輝提到，目前有考慮到在多區成立注射中心，惟選址考慮地方需有大面積及需方便市民，同時要考慮到其他配套等。

曾浩輝提醒，由於冬季為流感高峰期，加上目前疫情仍然持續，本港病床及醫護團隊須面對龐大壓力，醫護人員已很疲憊，而醫管局亦已做好準備，包括調配人手等，故呼籲市民不應掉而輕心，冀市民配合以減低醫護人員的辛勞。

原訂於周三公布巴西進行的第三期臨床試驗結果，科興要求延遲15日公布，以等待印尼和土耳其的臨床試驗數據。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱由於數據延遲公布，相信科興疫苗未能於下月供港，最快可能要明年2月才到港。詳情請見【下一頁】

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記者：曾卓鋒