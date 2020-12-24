【LV家品】Louis Vuitton進軍生活市場　Monogram單車耳筒享受奢華品味

▲ LV Bike有多種選擇和圖案可供選擇。（售價未定/圖片由LV提供）

高級時裝獨沽一味只生產時裝的定律已成過去，特別是一些大集團下經營的超級品牌，產品已經向四面八方伸延。例如LVMH集團旗下的Louis Vuitton早在十多年前已經朝著這方面進發，務求富有的達官貴人一律用上品牌旗下的產品以示尊貴，近年LV的生活產品更開始進一步染指影音產品。

首先由品牌的男裝創作總監Virgil Abloh主催，聯同耳筒品牌Master & Dynamic推出無線耳筒，為未來fashion和technology合二為一路上打開一個缺口。

生活產品方面，以前推出中國麻雀已叫我們雀躍，今回無論大小產品一一奉上，例如網球拍套等都一一包括在內。

▲ 車身非常奢華，當然少不得LV Monogram真皮坐墊。（圖片由LV提供）

▲ 可以加入代表自己名字的英文字體。（圖片由LV提供）

▲ LV漸變天空無線耳筒，充電盒可額外進行兩次充電，每次可儲備10小時電量，令耳機運作時間合計達30小時，預計在1月15日正式發售。（售價未定圖片由LV提供）

▲ 早前已經推出了不同顏色的無線耳筒。（各$9,200/圖片由LV提供）

至於新鮮熱辣準備在1月中面世的還有單車，該單車則出自女裝創作總監 Nicolas Ghesquiere手筆。

他找來自1912年已經在巴黎開始生產單車的Maison TAMBOITE品牌以作聯乘，車身除了覆蓋品牌的Monogram圖案外，亦可選擇Damier圖案，顏色有多種選擇，性能上有兩段「波速」可供調校，在街上駕駛這輛單車肯定異常矚目，但問題是全球偷單車賊來勢洶洶，這架單車界的Rolls-Royce必定成為目標。

撰文：何偉雄

產品查詢：8100 1182