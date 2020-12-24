【強制檢測】第三輪院舍員工強制檢測即將展開　檢測樣本必須為非自行採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本

▲ 政府今日（24日）宣布，第三輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。（資料圖片）

政府今日（24日）宣布，第三輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。上述院舍員工可選擇於社區檢測中心、臨時檢測中心或流動採樣站接受檢測，或透過院舍經營者自行安排由醫護人員或受過訓練的人員採集樣本，亦可到認可化驗所進行檢測。

食物及衞生局局長陳肇始昨日（23日）按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章）第10（1）條發出「強制檢測公告」，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並在2021年1月8日至17日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約在該期間向住客或使用者提供服務的人士（包括全職、兼職及替假員工），須於今年12月29日至明年年1月7日期間，按照公告指明的規定及程序，進行關於新冠病毒的聚合酶連鎖反應核酸檢測，而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，一經定罪，可處第四級罰款25,000元及監禁6個月。

社會福利署發言人指出，社署及衞生署會發信通知各院舍有關安排及要求。院舍應提醒員工必須妥為保存載有檢測結果證明的電話短訊通知或檢測結果報告。

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責任編輯：陳子謙