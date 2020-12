【開心速遞】《愛回家》島大學生合唱聖誕歌 「佐治」張明偉+「三姨」蘇韻姿大展歌喉【有片】

娛樂

▲ TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的島大同學一同合唱聖誕歌《Last Christmas》及《All I Want For Christmas Is You》,歌曲由「George」張明偉負責編曲及混音。