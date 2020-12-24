【開心速遞】《愛回家》島大學生合唱聖誕歌　「佐治」張明偉+「三姨」蘇韻姿大展歌喉【有片】

▲ TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的島大同學一同合唱聖誕歌《Last Christmas》及《All I Want For Christmas Is You》，歌曲由「George」張明偉負責編曲及混音。

一眾「島大學生」上次在萬聖節播出的《愛‧回家之開心速遞》大展舞技獲好評，今次到聖誕節，「島大學生」大展歌喉。但今次不是《愛‧回家之開心速遞》劇情，是眾演員自行組織拍片放上社交平台應節。

有份演出「島大賀聖誕」的演員包括George（張明偉飾）、三姨（蘇韻姿飾）、Candy（葉蒨文飾）、安仔（周嘉洛飾）、Bonnie（林凱恩飾）、書蟲（林浩文飾）、頭皮（吳卓衡飾）、面油（羅永健飾）、Venus（鄺潔楹飾）、子孝、（阮政峰飾）、朱Ling（吳偉豪飾）、阿壯（焦浩軒飾）、李莫仇（張詩欣飾）、Jessie（沈愛琳飾）、Tommy（何晉樂飾）和子丹（伍禮騫飾）。

他們合唱聖誕歌《Last Christmas》及《All I Want For Christmas Is You》，歌曲由「George」張明偉負責編曲及混音。

張明偉不但親自為歌曲MV打點及佈置，又錄製大部分樂器，並找來其樂隊Charming Way的Bass手及「池子孝」阮政峰合作，甚有心思！

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▲ （影片截圖）

島大學生大合唱

向來落力做音樂的張明偉接受TOPick訪問，分享是次的製作過程及感受。

他表示這次準備的時間不足兩星期：「真的只有很少時間，還要跟16位演員夾，大家也有自己的工作和拍攝。我們夾了一天錄音，然後再夾一天同時間出現去拍MV。真的很幸運，大家也夾到。這是Sit-com伸延出來的製作，很感恩！」

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充滿聖誕氣氛

時間倉促但製作認真，張明偉說：「從編曲開始製作，雖然兩首歌也是翻唱的，但要去想如何將它分配給我們16人演繹，以及錄製樂器部分，然後放在電腦Software內合拼而成，再準備給大家錄製唱歌那部分。」

他續指：「唱歌那部分錄製了24小時，我坐在電腦前沒有離開過。除了去廁所外，就是坐在此，吃飯時也在錄音。錄音後就是混音的工作，將聲音Mix得更好聽，花了數個不睡覺的晚上，有時也要配合其他工作，沒甚麼時間睡覺。」

聲音部分以外，張明偉也顧及到觀眾的視覺享受：「Pre-production就是買Pops、佈置，弄得有聖誕氣氛，拍攝後就是剪片，全都是兩星期內完成，我的眼圈大得比我的眼睛更大。」

他覺得多辛苦也是值得的，「我很喜歡聖誕節，因為充滿音樂，大家會在唱Christmas Carol。今年的聖誕有很多因素以致不及往年般那麼有氣氛，可能因無法去旅行，所以我想做一些事去令大家開心一點，即使在過一個不同的聖誕節，也有其特別的氣氛。」

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《開心速遞》演員默契十足

這次大合唱為多位《開心速遞》演員共同努力的成果，默契十足的島大同學們的演出大獲好評。

張明偉指：「跟各位島大演員朋友合作，我們是沒時間練習，或Meet up去採排，這麼短時間加上這麼多人，我惟有靠在Whatsapp Group，大家分配好唱的部分。」

他坦言：「他們基本上都沒機會去聽音樂，因為音樂還在製作中，去到錄音那天，他們才有機會聽音樂及跟隨拍子，才能錄下去。所以這段時間內，大家都是在聽原唱版，練習歌詞及唱歌的部分。」

他又謂：「有些朋友可能沒有唱歌的經驗或甚少進入錄音室，其實真的會緊張的，很高清地聽到自己的聲音，但他們也很專業，也感謝他們很信任我，將自己交給我去幫他們錄音，出來的效果比預期好很多，很開心。」

唱歌以外，編曲的張明偉也負責錄製大部分樂器，「個別部分如Bass部分是我的樂隊Charming Way的Bass手幫忙，阮政峰也有吹奏Kazoo（卡祖笛），我覺得是一個很正的Kazoo Solo。」

他表示這次集合了很多第一次，「第一次為10人錄音，有如大合唱、籌款主題曲般，每個人的聲音、音質也不同，花上了10倍時間去將它與音樂Mix在一起。」

他續指：「24小時不眠不休地坐在那個位上錄音，還有拍攝部分，片內的裝飾、背景的佈置都是我和美指爽爽一手一腳策劃，購買pops、網燈，然後有朋友幫忙一起在拍攝當天拉網燈，我學懂了如何使用鋼索、鑽牆、拉線去穩定網燈等，有兩天也沒有睡覺，還有自己平時的拍攝的工作，所以那數天真的是一個很大很大的挑戰。」

面對這個大挑戰，他說：「時間上、精力上、精神上也是一個考驗，那兩星期也不夠睡，做甚麼也沒時間，沒甚麼娛樂，睡醒便做，也沒怎樣去睡。」

影片推出，張明偉終於鬆一口氣，「完成後感覺如釋重負，這兩星期不眠不休，連家人也沒有見面。出片後，終於出來了，不再是在那個Loop內，要將它完成為止。」

他很佩服有些人可以一整年在做同一個計劃，「精神上也是一種煎熬，會很想做好件事，有時會廢寢忘食，一直在學習如何調節自己的心態。」

他認為：「不論多辛苦也是值得的，因為是為了一班島大的朋友們去做一首歌，也為了大家在這個氣氛不尋常的聖誕下尋求開心。大家可看見影片中，是由不開心的聖誕歌《Last Christmas》開始，再提醒大家有身邊的朋友去互相支持，令大家在不平凡的聖誕中過得開心。」

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記者：梁樂欣