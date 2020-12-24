【香港愛情故事】A0游嘉欣被翻出14歲素顏照　獲封新一代女神成靚湯接班人【多圖】

▲ 游嘉欣憑《香港愛情故事》人氣急升。

於剛播畢的TVB劇《香港愛情故事》中，飾演子朗（羅天宇飾）妹妹Kelly的20歲新人游嘉欣，雖然首次拍劇，憑著自然不造作的演技成功入屋。

擁有甜美外表的游嘉欣不但被捧為湯洛雯接班人，亦成為媒體的焦點，近日游嘉欣被翻出中學時期的素顏照，當時只得14歲的她樣子清純，加上A0的她從未拍過拖，真的pure到爆呀。

【香港愛情故事】20歲A0為拍劇獻初吻 游嘉欣住公屋：不是羞恥的事

▲ 游嘉欣憑演《香港愛情故事》而人氣急升。（取自instagram）

游嘉欣成新一代女神

劇集《香港愛情故事》令不少演員人氣彈起，當中新人游嘉欣表現獲讚賞，其IG的follower由不到1千人，到近日增至2萬3千人。

從游嘉欣在IG被標籤的照片中，發現她於中學時代跟3B班同學的合照，原來中學時期的嘉欣喜愛打排球，跟同學們於排球比賽中勝出，更一起開心拿著獎牌合照，只見素顏的她眼大大兼面圓圓，樣子跟現在差不多，清純可人。

▲ 游嘉欣中學時代的素顏照。（取自instagram）

外貌清純的游嘉欣更是A0女生，於《香港愛情故事》她跟徐文浩演一對戀人，而嘉欣更獻出自己的初吻。

她曾接受TOPick專訪稱：「最難忘真的是Kiss那場戲，那不只是我的螢幕初吻，現實也是，所以收到劇本時，真的有點驚嚇。」

▲ 平時跟友人約會，嘉欣也淡妝示人。（取自instagram）

陰差陽錯下入行

現正於香港城市大學就讀管理系3年級的游嘉欣，在大學1年級時，被TVB的PA相中因此入行：「突然有人在IG問我有沒有興趣做電競直播主持，叫我到TVB面試。」

結果她順利通過面試，於是主持了《電競王》，之後又加入《#後生仔傾吓偈》：「到現在開始慢慢接觸戲劇，所有都是機緣巧合。」

【香港愛情故事】游嘉欣新劇演出獲好評 被封湯洛雯接班人：以她為榜樣

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游嘉欣被封靚湯接班人

外表甜美的她，被封湯洛雯接班人，對此游嘉欣受寵若驚，直言受不起這封號，更謙稱：「以她為榜樣，向這個目標進發。」

另外，她稱曾被指外表似戴祖儀及朱千雪等女神，但自覺並不特別似任何一個人，曾表示：「似自己會好一點」。

自從憑TVB新劇《香港愛情故事》跑出後，嘉欣更受TVB力捧。而在於明年推出的新劇《刑偵日記》內，她飾演黎諾懿的下屬。