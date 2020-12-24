【師生戀】13歲女生一見鍾情27歲男老師　衝破阻礙修成正果結婚生女

▲ 師生戀常被認為是「禁忌之戀」，一名印尼女生卻不理世俗眼光，勇敢追求真愛。

師生戀常被認為是「禁忌之戀」，一名印尼女生卻不理世俗眼光，勇敢追求真愛。這名少女名叫Vinda Virginia，13歲就讀初中時，對27歲的自然科學老師Erwin Pangaila一見鍾情，展開追求，拍拖7年後終修成正果結婚，去年更誕下女兒，一家三口經常在社交媒體「曬幸福」。

綜合外媒報導，2011年13歲的Vinda經過學校走廊時，無意看到別班正在上自然科學課的老師Erwin，被他「寬厚的背影」吸引，於是開始偷偷暗戀他。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

或許是命運的安排，Erwin後來到了Vinda班上任教，Vinda為了吸引老師注意，上課不斷舉手發問，還要求Erwin替她課後輔導。兩人日久生情，成為情侶。在Vinda 20歲的時候，Erwin向她求婚，結束7年的愛情長跑。Vinda在社交媒體宣佈喜訊，指Erwin是「我的王子，是我的初戀，也是我的最後一任。」

這對恩愛夫妻更在去年誕下女兒，一家三口經常在社交媒體上「曬幸福」。不少網民對此表示羨慕，同時覺得這對夫妻很勇敢，衝破師生戀的阻礙，最終修成正果。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳