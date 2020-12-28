城市創科大挑戰應對社會現況 鼓勵中小學生發揮創意思維

近年中小學積極推廣STEM教育，希望從小培訓學生的創科思維。創新科技署主辦，由香港科技園公司協辦的第一屆「城市創科大挑戰」日前正式接受報名，設有6個組別，中小學生亦可參加，在疫情下發揮「小宇宙」，以創新科技應對日常生活遇到的難題，構築創科夢。

在疫情影響下，我們無可避免要改變部分生活方式，例如中小學由面授課堂改為網上學習，這些新模式令科技在生活上的應用變得更為重要。假如我們善用創意，可藉此機會為都市建立新常態，在疫情當中以至疫情過後，可進一步實踐智慧生活。

關注環保及身心健康議題

第一屆「城市創科大挑戰」以「智創香港新常態」為主題，參賽者可就「環境的可持續發展」和「保持社交聯繫」兩個議題提供創科方案。兩者均與現時社會面對的情況有關，前者因應疫情，大家選擇外賣食物或在家下廚，增加即棄塑膠餐具和家居產生的廚餘，令環境問題加劇；後者則關乎長者和兒童，在保持社交距離或進行遠程學習時的身心健康。

▲ 第一屆「城市創科大挑戰」啟動禮於網上舉行。參與嘉賓呼籲社區各界人士參加比賽，並於「Be an Innovator! 以創新及科技 締造香港的未來!」討論環節進行分享。

社會各界共推創科發展

雖然大部分人對創科並不陌生，但仍有人誤解創科必定與高端科技有關。其實創科源自生活上的難題，並找出解決方案，中小學生也可以提出創新方案。香港專業教育學院學生張海鈴在「城市創科大挑戰」分享會上，分享她因疫情關係，未能時常探訪自己的嫲嫲，因此開發「智慧監察Watching U」，以手機遙距的方式，得悉長者的身體情況。

前運動員、游泳學校創辦人方力申指出，他的游泳學校亦會以手機應用程式完成報名、付款等程序，同時讓家長在程式中了解子女的學習進度及成績等。他表示，做創科更重要是找到方向，年輕人有方向及目標，心中有「一團火」是好的開始。

創科思維同時要由小開始培養，而香港大專生在國際創科比賽中一向有不錯的表現，在「亞太廣播聯盟機械人大賽2019」奪得冠軍的香港中文大學機械人團隊「工無不克」代表林振霆和黃裶絪表示，政府和科學園有足夠的支援，但更重要是自己有一個正確的方向，在研發的過程中不停改進。

▲ 創科思維可以由小開始培養，學生能藉着不同的比賽發揮創意、實踐理念。圖為「全港大專生機械人大賽2019」。

得獎方案可望實際應用



「城市創科大挑戰」比賽即日起至明年4月24日接受報名，下設6個組別，分別為小學組（小一至小三、小四至小六）、中學組（中一至中三、中四至中六）、大學大專組及公開組。參賽者可以個人名義，或2至5人組成隊伍參加。

有別於其他創科比賽，「城市創科大挑戰」重視原創性、獨特性及應用可能性，評審會從方案的原創性、獨特性和數據及科技應用，如物聯網、資訊及通訊科技、5G、人工智能、擴增實境、虛擬實境、區塊鏈等，以及對社會的禆益和影響力等方面，選出優勝者。

比賽優勝者可獲頒獎金和獎座，其中大學和公開組的優勝者更有機會獲大會提供研發資源和培訓，以優化其創科方案，以及在特定試點，包括政府部門或公營機構試用。

有關第一屆「城市創科大挑戰」比賽詳情，可瀏覽比賽網頁。

（資料由客戶提供）