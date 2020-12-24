【無品播毒】粗口阿伯巴士上咳嗽拒戴口罩 被趕落車怒罵乘客：你死陪埋我

▲ 伯伯車上不戴口罩引駡戰。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，公共場所違反「口罩令」可被判罰款5,000元。近日有網民搭巴士期間，目睹一名白髮伯伯上車後拉低口罩咳嗽，與乘客爭論後更索性除口罩。車長發現後即時停車，伯伯情緒激動，不時爆粗，引發網上熱議。

據Facebook群組「香港突發事故報料區」，有網民周二（22日）上載一段影片，指搭乘巴士期間，見到一名白髮伯伯上車後拉低口罩咳嗽，有人勸他戴好口罩，伯伯即動氣，更繼而除下口罩。

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從影片可見，車長停車與該名伯伯理論，並表示：「你揀邊樣？可以落車，可以打3條9！」然而，伯伯依然堅拒戴口罩，更稱：「你咪叫囉。」有乘客聲援車長，又指責伯伯行徑離譜：「依家乜嘢時勢呀？」伯伯於是用粗口指罵，更激動地說「你死陪埋我！」

伯伯堅持不下車，網民其後指有3名警察到場，對伯伯作口頭警告、記錄在案，表示如再犯才會發告票。

公共交通工具拒戴口罩可被罰款5,000元

根據本港《預防及控制疾病條例》「第599I章」，任何人登上公共交通工具，或身處公共交通工具內，包括港鐵已付費區域，都必須戴上口罩。在規例下，有關營運商、司機、警察都可要求其戴上口罩或離開，乘客如不遵從，最高可被罰款5,000元。

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責任編輯：羅嘉欣