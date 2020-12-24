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【Tiffany珠寶】《神奇女俠》Gal Gadot御用首飾　10萬元Tiffany開口手鈪力戰豹女

休閒消費 12:40 2020/12/24

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電影《神奇女俠2：1984》中Gal Gadot飾演的Diana Prince戰鬥時所佩戴的是Gauntlet of Atlas護腕保衛地球，而日常她佩戴的是來自Tiffany的 Elsa Peretti Bone 18k黃金開口手鈪。（$107,000/圖片Tiffany提供）

正所謂世事難料，因為疫情的影響，令不少行業打亂了他們的部署，當中電影業更是首當其衝，最好的例子原定今年中上映的大片《神奇女俠2：1984》，之後改至聖誕節推出，可惜本地又遇上第4波疫情，看來影片上映遙遙無期，不過，神奇女俠一身銜頭早已公開，焦點當然是她的Tiffany手鈪。

Elsa Peretti Bone開口手鈪有18k黃金、18k玫瑰金及純銀選擇。（18k黃金手鈪$107,000/圖片Tiffany提供）

這一次在疫情更肆虐的美國，《神奇女俠2：1984》電影除了依舊會在電影院上映外，亦會在HBO同步播出，但這位女俠今年真是出師不利。

但話雖如此，女主角Gal Gadot仍然馬不停蹄為電影造勢，哪怕某些國家電影上映無期，因為就算在這個非常時期，電影內外都一早計劃好滿布產品宣傳大計，例如電影中當Gal Gadot還未變成神奇女俠時，一身雪白造型，所佩戴的是來自Tiffany Elsa Peretti Bone 18k黃金開口手鈪。

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而早前出席該片全球網上首映時，她更是一口氣大堆頭地佩戴上品牌T1和HardWear系列首飾，可見宣傳造勢早已預備，奈何的是疫情來勢洶洶將神奇女俠打得落花流水﹗

產品查詢：Tiffany & Co.（2234 7163）

記者：何偉雄

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