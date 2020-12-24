【新冠疫苗】科興延遲發布第三期臨床數據　許樹昌料科興疫苗延至明年2月到港

▲ 許樹昌指，剛獲悉科興延遲公布第三期臨床試驗數據，預料明年1月應未能如期運送到港，相信目前由復星與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗，較大機會最早到港。

港府已向三間疫苗製造商洽購新冠疫苗，率先供港的為中國科興生物的滅活疫苗，惟原訂於周三公布巴西進行的第三期臨床試驗結果，科興要求延遲15日公布，以等待印尼和土耳其的臨床試驗數據。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱由於數據延遲公布，相信科興疫苗未能於下月供港，最快可能要明年2月才到港。

港府昨日公布已向成功洽購第三間阿斯利康藥廠的不可複製病毒載體疫苗，採購750萬劑，連同早前已洽購2個不同技術平台及藥廠的疫苗，包括科興生物（Sinovac）、復星/BioNTech，現時已洽購共2250萬劑。詳情請見【下一頁】

港府早前指科興生物的滅活新冠疫苗，最快可於下月供港100萬劑。不過根據《華爾街日報》報道，科興生物的疫苗於巴西完成第三期臨床試驗，原訂當地星期三公布結果，但科興要求延遲15日公布，以等待印尼及土耳其的臨床試驗數據。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早接受電台訪問時表示，剛獲悉科興延遲公布第三期臨床試驗數據，預料明年1月應未能如期運送到港，相信目前由復星與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗，較大機會最早到港。

他又指，以往疫苗研發需時10年至15年，惟現時病毒大流行的情況下，研發時間壓縮至1年至1年半，而疫苗第三期臨床試驗約1萬多人，如數百萬人注射後出現罕見副作用，屆時需放棄涉事疫苗，認為有需要防範未然，購買不同藥廠的疫苗。

許樹昌解釋，當7成人接種疫苗後將出現保護效應，即群體免疫，爆發率將會減低不少，惟如僅少數人接種疫苗，社區內仍偶爾爆發疫情，絕對呼籲市民接受疫苗接種；只要市民無感染徵狀則可注射，而康復者於90日後，待其體內抗體逐漸減少後，亦需要注射。

問及昨日罕有現身政府記者會，許樹昌稱，「昨日特首要求臨床疫苗數據資料先搵我幫手」，由於採購安排由食衞局負責，僅負責解釋臨床數據的資訊。

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責任編輯：陳正怡