【新冠肺炎】本港疫情+疫苗+確診疫廈+防疫措施最新消息 科興疫苗料延至明年2月到港【即日不斷更新】
社會 17:42 2020/12/24
新冠肺炎疫情席捲全球已經接近一年，各行各業大受打擊，近日英國、美國等地陸續批准了應對新冠病毒的疫苗，為民眾恢復正常生活帶來曙光。TOPick每日會跟進本港疫情和疫苗的最新消息，讓各位讀者即時掌握最新資訊！
【12月24日最新消息】
【確診數字】
【確診疫廈】
沙田乙明邨明恩樓居民今早6時起出入需出示檢測證明 林鄭月娥到現場視察
九龍城單日急增8病例成最多個案地區 富怡花園、大灣新村、將軍澳中心上榜
新增19間餐廳曾有確診者到訪 馬鞍山廣場薩莉亞、鰂魚涌COVA上榜
【疫苗供應】
梁卓偉：11月輸入個案未見涉變種病毒 專家指南非另一變種病毒傳播性高籲劃一入境限制
科興延遲發布第三期臨床數據 許樹昌料科興疫苗延至明年2月到港
【專家分析】
港府設保障基金支援有疫苗嚴重副作用市民 崔俊明相信可吸引更多市民接種
【12月23日最新消息】
【防疫措施】
【疫苗消息】
接種疫苗有百萬分之1機會現嚴重過敏反應 許樹昌：注射疫苗只能接種同一牌子
港府成功洽購AstraZeneca疫苗 累計為港提供2250萬劑
責任編輯：TOPick港聞組