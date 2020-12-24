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【新冠肺炎】本港疫情+疫苗+確診疫廈+防疫措施最新消息　科興疫苗料延至明年2月到港【即日不斷更新】

社會 17:42 2020/12/24

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

本港疫情、疫苗進展、確診疫廈及防疫措施不斷更新。

新冠肺炎疫情席捲全球已經接近一年，各行各業大受打擊，近日英國、美國等地陸續批准了應對新冠病毒的疫苗，為民眾恢復正常生活帶來曙光。TOPick每日會跟進本港疫情和疫苗的最新消息，讓各位讀者即時掌握最新資訊！

【12月24日最新消息】

【確診數字】

消息：新增逾70宗確診個案　涉不明源頭病例

【確診疫廈】

沙田乙明邨明恩樓居民今早6時起出入需出示檢測證明　林鄭月娥到現場視察

九龍城單日急增8病例成最多個案地區　富怡花園、大灣新村、將軍澳中心上榜

新增19間餐廳曾有確診者到訪　馬鞍山廣場薩莉亞、鰂魚涌COVA上榜

【疫苗供應】

梁卓偉：11月輸入個案未見涉變種病毒　專家指南非另一變種病毒傳播性高籲劃一入境限制

科興延遲發布第三期臨床數據　許樹昌料科興疫苗延至明年2月到港

【專家分析】

港府設保障基金支援有疫苗嚴重副作用市民　崔俊明相信可吸引更多市民接種

12月23日最新消息】

【防疫措施】

陳肇始：英國抵港人士明日起須在指定檢疫酒店強制檢疫21天

【疫苗消息】

接種疫苗有百萬分之1機會現嚴重過敏反應　許樹昌：注射疫苗只能接種同一牌子

市民接種疫苗後出現不良反應　政府成立保障基金提供經濟支援

港府成功洽購AstraZeneca疫苗　累計為港提供2250萬劑

責任編輯：TOPick港聞組

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