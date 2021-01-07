【疫苗香港】新冠疫苗種類、接種及比較　科興+復星/BioNTech+阿斯利康　政府料2月將推出疫苗接種計劃【即日不斷更新】

▲ 本港疫情、疫苗進展、確診疫廈及防疫措施不斷更新。

新冠肺炎疫情席捲全球已經接近一年，各行各業大受打擊，近日英國、美國等地陸續批准了應對新冠病毒的疫苗，為民眾恢復正常生活帶來曙光。TOPick每日會跟進本港疫情和疫苗的最新消息，讓各位讀者即時掌握最新資訊！

【1月7日最新消息】

【疫苗消息】

當局料2月將推出疫苗接種計劃 擬18區設接種中心

【1月6日最新消息】

【疫苗消息】

原上海疾控專家文章揭發 內地國藥集團疫苗副作用達73種可致失禁視力減退

【專家分析疫苗】

【新冠疫苗】 學者拍片深入淺出闡釋疫苗資訊 疫苗如「操fit免疫系統」

【1月5日最新消息】

【疫苗消息】

41歲女醫護接種輝瑞疫苗兩日後亡 家屬：她無任何健康問題

袁國勇料完成全民接種需時半年至1年時間 不同專家亦稱社交措施仍須持續

【1月4日最新消息】

【香港疫苗調查】

調查指近7成受訪者願主動接種疫苗 民建聯認為反映大部分市民對疫苗有信心

【1月2日最新消息】

【香港疫苗供應】

政府料2月開始為市民接種 ５類接種場所包括社區疫苗接種中心、公私營醫院及診所

港府擬合併「智方便」及電子針卡 正與其他國家研電子針卡互通

許樹昌：科興及牛津疫苗傾向於醫管局衞生署門診接種 或邀私家醫生協助

【疫苗消息】

英政府修訂指引如供應不足 具即時風險者可接種第二劑不同牌子疫苗

【12月30日最新消息】

【疫苗消息】

科興生物下月7日公布疫苗第3期研究數據 許樹昌稱外國「蝦碌」接種情況值得本港借鏡

新加坡首批前線醫護接種新冠疫苗 料明年底為全國市民接種

45歲男護士接種輝瑞疫苗6日後 現發冷肌肉疼痛仍確診染疫

英國批准緊急使用使用牛津阿斯利康疫苗

自由黨調查發現4成受訪市民對疫苗存疑慮無計畫接種

【12月29日最新消息】

【疫苗消息】

疫苗頭痛過敏等副作用成憂慮 BioNTech CEO：如過敏會在頭30分鐘顯現

【12月28日最新消息】

【疫苗消息】

傳牛津疫苗1月4日全面推出 先打半劑再打1劑有效率達90%

【12月26日最新消息】

【香港疫苗供應】

政府正籌備預約接種系統及電子針卡 料陪同長者的家人可同時接種

【12月25日最新消息】

【專家分析疫苗】

3種疫苗未必能阻無症狀感染 袁國勇倡港先用復星及科興疫苗

【疫苗消息】

科興疫苗土耳其第三期臨床試驗初步顯示有效率91.25％ 許樹昌指仍要待全球數據

美國有醫護人員接種Moderna疫苗後出現過敏反應 包括頭暈及心跳加速

【12月24日最新消息】

【香港疫苗供應】

梁卓偉：11月輸入個案未見涉變種病毒 專家指南非另一變種病毒傳播性高籲劃一入境限制

科興延遲發布第三期臨床數據 許樹昌料科興疫苗延至明年2月到港

【專家分析疫苗】

港府設保障基金支援有疫苗嚴重副作用市民 崔俊明相信可吸引更多市民接種

【12月23日最新消息】

【疫苗消息】

接種疫苗有百萬分之1機會現嚴重過敏反應 許樹昌：注射疫苗只能接種同一牌子

市民接種疫苗後出現不良反應 政府成立保障基金提供經濟支援

港府成功洽購AstraZeneca疫苗 累計為港提供2250萬劑

責任編輯：TOPick港聞組