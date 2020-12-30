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【疫苗香港】新冠疫苗種類、接種及比較　科興+復星/BioNTech+阿斯利康　許樹昌料科興下月7日公布第3期研究數據【即日不斷更新】

社會 12:21 2020/12/30

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

本港疫情、疫苗進展、確診疫廈及防疫措施不斷更新。

新冠肺炎疫情席捲全球已經接近一年，各行各業大受打擊，近日英國、美國等地陸續批准了應對新冠病毒的疫苗，為民眾恢復正常生活帶來曙光。TOPick每日會跟進本港疫情和疫苗的最新消息，讓各位讀者即時掌握最新資訊！

【12月30日最新消息】

疫苗消息】

科興生物下月7日公布疫苗第3期研究數據　許樹昌稱外國「蝦碌」接種情況值得本港借鏡

【12月29日最新消息】

疫苗消息】

疫苗頭痛過敏等副作用成憂慮　BioNTech CEO：如過敏會在頭30分鐘顯現

【12月28日最新消息】

疫苗消息】

傳牛津疫苗1月4日全面推出　先打半劑再打1劑有效率達90%

【12月26日最新消息】

【香港疫苗供應】

政府正籌備預約接種系統及電子針卡　料陪同長者的家人可同時接種

【12月25日最新消息】

【專家分析疫苗】

3種疫苗未必能阻無症狀感染　袁國勇倡港先用復星及科興疫苗

【疫苗消息】

科興疫苗土耳其第三期臨床試驗初步顯示有效率91.25％  許樹昌指仍要待全球數據

美國有醫護人員接種Moderna疫苗後出現過敏反應 包括頭暈及心跳加速

【12月24日最新消息】

【香港疫苗供應】

梁卓偉：11月輸入個案未見涉變種病毒　專家指南非另一變種病毒傳播性高籲劃一入境限制

科興延遲發布第三期臨床數據　許樹昌料科興疫苗延至明年2月到港

【專家分析疫苗】

港府設保障基金支援有疫苗嚴重副作用市民　崔俊明相信可吸引更多市民接種

12月23日最新消息】

【疫苗消息】

接種疫苗有百萬分之1機會現嚴重過敏反應　許樹昌：注射疫苗只能接種同一牌子

市民接種疫苗後出現不良反應　政府成立保障基金提供經濟支援

港府成功洽購AstraZeneca疫苗　累計為港提供2250萬劑

責任編輯：TOPick港聞組

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