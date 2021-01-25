【疫苗香港】新冠疫苗種類科興+復星/BioNTech+阿斯利康　復星首批疫苗2月下旬德國抵港　【即日不斷更新】

▲ 本港疫情、疫苗進展、確診疫廈及防疫措施不斷更新。

新冠肺炎疫情席捲全球已經接近一年，各行各業大受打擊，近日英國、美國等地陸續批准了應對新冠病毒的疫苗，為民眾恢復正常生活帶來曙光。TOPick每日會跟進本港疫情和疫苗的最新消息，讓各位讀者即時掌握最新資訊！

【1月25日最新消息】

【疫苗供應】疫苗專家小組梁栢賢稱優先接種群組涉疫情工作人士 包括紀律部隊及食環署職員

【新冠疫苗】港府確認復星／德國BioNTech新冠疫苗緊急使用 首批約100萬劑二月下旬由德國抵港

【新冠疫苗】本港下月開展疫苗接種 曾浩輝：如首輪接種不多或開放非高危人士打針

【新冠疫苗】港府專家未審挪威事件倡用復星/BioNTech疫苗 曾浩輝：可為接種群組設限

【1月24日最新消息】

許樹昌倡「劃線」科興2月中前交數據 料政府正洽購蛋白分子類疫苗

【1月22日最新消息】

曾浩輝：專家委員會仍待科興疫苗數據 如持續未有或需物色其他同款疫苗

近8成受訪醫護願意接種疫苗 6成人首選科興疫苗

【1月21日最新消息】

衞署專家小組擬訂疫苗接種優次 先為院舍院友及職員接種

【1月19日最新消息】

【新冠疫苗】政府籲市民勿自行購買新冠疫苗 違例者可被判監2年

【新冠疫苗】政府專家昨審視BioNtech疫苗多國數據但不包括內地 劉澤星：若害處多於益處必修改接種指引

【1月18日最新消息】

【疫苗消息】

【新冠疫苗】政府專家建議批准使用復星/BioNTech疫苗 衞生署將設委員會檢視不良反應個案

【1月17日最新消息】

【疫苗消息】

林正財指當局替院舍長者接種新冠疫苗前 會由專業醫護為院友進行臨床診斷評估

【1月16日最新消息】

【疫苗消息】

疫苗顧問專家委員會成員、港大內科學系傳染病科主任孔繁毅指將要求接種人士以日記記錄副作用

港府疫苗顧問專家委員會下周一開會審議復星/德國BioNTech新冠疫苗，委員會成員許樹昌相信2月底為市民接種機會高

【1月15日最新消息】

挪威23名長者接種BioNTech疫苗後死亡 當局疑副作用加劇長期病情

【1月14日最新消息】

科興疫苗巴西有效率僅50% 許樹昌估計或計及接種後無症狀感染者

復星/德國BioNTech疫苗已向港府遞交疫苗申請 專家委員會下周一開會討論且有機會即日提交推薦建議

【1月13日最新消息】

【疫苗消息】

【新冠疫苗】科興新冠疫苗有效率僅約5成 藥劑師學會：長者注射有效率或會更低

【新冠疫苗】科興疫苗巴西測試有效率為50.38% 聶德權：專家顧問將審核

【新冠疫苗】巴西最新臨床測試顯示 科興疫苗「整體有效率」為50.38%

【1月12日最新消息】

【疫苗消息】

全民疫苗接種計劃自願及免費 林鄭月娥：不會提供金錢誘因

【新冠疫苗】中大調查指僅37%市民願接種疫苗 研究團隊促港府就疫苗再作解說

【1月10日最新消息】

【疫苗消息】

政府本月推出疫苗接種計劃網上預約系統 張建宗：接種前一天向市民發出手機短訊提示

【1月9日最新消息】

【疫苗消息】

曾浩輝：科興疫苗巴西數據仍非最終結果 其餘2款疫苗暫不適合為兒童注射

陳肇始預計農曆新年前後開展疫苗接種計劃 相關籌備工作將在本月完成

【1月8日最新消息】

【疫苗消息】

許樹昌稱科興疫苗78%保護率效果頗理想 惟需提供更多資料審核

【新冠疫苗】楊超發料約千名私家醫生可助接種疫苗 一周內可接種100萬劑

【疫苗消息】李顯龍接種新型冠狀病毒疫苗 稱對疫苗充滿信心

【1月7日最新消息】

【疫苗消息】

科興巴西公布第三期數據 聲稱有效率達78%

當局料2月將推出疫苗接種計劃 擬18區設接種中心

科興仍未公布第三期數據 外媒料於巴西公布結果

【1月6日最新消息】

【疫苗消息】

原上海疾控專家文章揭發 內地國藥集團疫苗副作用達73種可致失禁視力減退

【專家分析疫苗】

【新冠疫苗】 學者拍片深入淺出闡釋疫苗資訊 疫苗如「操fit免疫系統」

【1月5日最新消息】

【疫苗消息】

41歲女醫護接種輝瑞疫苗兩日後亡 家屬：她無任何健康問題

袁國勇料完成全民接種需時半年至1年時間 不同專家亦稱社交措施仍須持續

【1月4日最新消息】

【香港疫苗調查】

調查指近7成受訪者願主動接種疫苗 民建聯認為反映大部分市民對疫苗有信心

【1月2日最新消息】

【香港疫苗供應】

政府料2月開始為市民接種 ５類接種場所包括社區疫苗接種中心、公私營醫院及診所

港府擬合併「智方便」及電子針卡 正與其他國家研電子針卡互通

許樹昌：科興及牛津疫苗傾向於醫管局衞生署門診接種 或邀私家醫生協助

【疫苗消息】

英政府修訂指引如供應不足 具即時風險者可接種第二劑不同牌子疫苗

【12月30日最新消息】

【疫苗消息】

科興生物下月7日公布疫苗第3期研究數據 許樹昌稱外國「蝦碌」接種情況值得本港借鏡

新加坡首批前線醫護接種新冠疫苗 料明年底為全國市民接種

45歲男護士接種輝瑞疫苗6日後 現發冷肌肉疼痛仍確診染疫

英國批准緊急使用使用牛津阿斯利康疫苗

自由黨調查發現4成受訪市民對疫苗存疑慮無計畫接種

【12月29日最新消息】

【疫苗消息】

疫苗頭痛過敏等副作用成憂慮 BioNTech CEO：如過敏會在頭30分鐘顯現

【12月28日最新消息】

【疫苗消息】

傳牛津疫苗1月4日全面推出 先打半劑再打1劑有效率達90%

【12月26日最新消息】

【香港疫苗供應】

政府正籌備預約接種系統及電子針卡 料陪同長者的家人可同時接種

【12月25日最新消息】

【專家分析疫苗】

3種疫苗未必能阻無症狀感染 袁國勇倡港先用復星及科興疫苗

【疫苗消息】

科興疫苗土耳其第三期臨床試驗初步顯示有效率91.25％ 許樹昌指仍要待全球數據

美國有醫護人員接種Moderna疫苗後出現過敏反應 包括頭暈及心跳加速

【12月24日最新消息】

【香港疫苗供應】

梁卓偉：11月輸入個案未見涉變種病毒 專家指南非另一變種病毒傳播性高籲劃一入境限制

科興延遲發布第三期臨床數據 許樹昌料科興疫苗延至明年2月到港

【專家分析疫苗】

港府設保障基金支援有疫苗嚴重副作用市民 崔俊明相信可吸引更多市民接種

【12月23日最新消息】

【疫苗消息】

接種疫苗有百萬分之1機會現嚴重過敏反應 許樹昌：注射疫苗只能接種同一牌子

市民接種疫苗後出現不良反應 政府成立保障基金提供經濟支援

港府成功洽購AstraZeneca疫苗 累計為港提供2250萬劑

責任編輯：TOPick港聞組