【台灣疫情】20歲女生隔離14日無症狀　隨即外出與9人打邊爐報告出爐證實染疫

▲ 20歲女生隔離14日無症狀，隨即外出與9人打邊爐，其後檢測報告出爐，證實染疫。

新冠肺炎疫肆虐全球，台灣自今年4月中以來，連續253天錄得本地零感染「破功」，昨日（22日）當地新增3宗新冠肺炎確診個案。一名20多歲菲律賓籍女子，近期從菲律賓返回台灣高雄後，居家隔離14日，期間並無出現發燒、咳嗽等症狀。隔離期滿後，她自行往醫院自費檢測，未等報告出爐，她當日隨即與9名同事打邊爐。後來檢測報告顯示，她確診感染新冠肺炎，同檯聚餐的9人亦須居家隔離。

該名女子11月底從菲律賓返台灣後，進行14日居家檢疫。12月10隔離期滿，她往自行醫院自費檢測，並須開始7天自主健康管理。惟自主健康首日，她外出與9名同事在餐廳聚餐，時間長達1.5小時。

事主違規遭罰款

高雄市政府衛生局指出，該女子在自主健康管理期間前往人潮眾多的公共場所，未戴口罩還與同事近距離共桌、共鍋用餐，此行為不僅可能造成同事及他人的健康危害，同桌接觸的9名同事亦暴露於病毒傳播的風險中。當局依據傳染病防治法，向該名女子罰款台幣1萬元（約港幣2,790元）。

當局續指，依據「具感染風險民眾追蹤管理機制」，居家隔離/檢疫期滿者應再自主健康管理7天、有症狀曾前往就醫採檢者則應自主健康管理14天。自主健康管理期間，無症狀者應避免前往出入公共場所，外出全程佩戴醫用口罩。

如有發燒、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或身體不適者，不得搭乘大眾交通運輸工具，並應儘速就醫。如未確實遵守各項自主健康管理規定，將依同法第67、69 條處台幣6萬至30萬元（約港幣16,700至83,900元）或台幣1萬至15萬元（約港幣2,790至41,900元）不等。

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責任編輯：羅嘉欣