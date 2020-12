陳奕迅容祖兒冧莊JOOX最多人收聽歌手　十大入圍歌曲僅一韓團上榜

▲ JOOX公布2020年樂壇總結。

臨近年尾,各大音樂平台分別為今年樂壇作總結。音樂串流平台JOOX日前公布「2020音樂年度回顧」,披露港人在疫情新常態下聽歌、唱K、睇音樂會以及音樂口味等方面大數據,從中展現不同的趨勢。

在公布的各項數據,JOOX選出十首今年最多JOOX香港用戶收聽的歌曲,最多人收聽的歌曲如下(排名不分先後):

•How you like that – BLACKPINK

•一人之境 – 林家謙

•凡人不懂愛– 胡鴻鈞

•我該放手 – JC 陳詠桐

•別為我好 – 許靖韻

•別為我好(我未夠好版)– 林奕匡、許靖韻

• 呼吸有害 – 莫文蔚

• 哀的美敦書– Dear Jane

• 零分 – 曾若華JUDE

• 銀河修理員– Dear Jane

另外,陳奕迅容祖兒依然受香港用戶歡迎,Eason和祖兒成功冧莊成為本年度最多人收聽男女歌手!至於組合方面,Dear Jane成功登頂,摘下本地最多人收聽嘅組合第一位!

最多人收聽人氣男歌手:

• 第一位:陳奕迅

• 第二位:周杰倫

• 第三位:周柏豪

最多人收聽人氣女歌手:

• 第一位:容祖兒

• 第二位:G.E.M. 鄧紫棋

• 第三位:鄭秀文

最多人收聽組合:

• 第一位:Dear Jane

• 第二位:BTS

• 第三位:BLACKPINK