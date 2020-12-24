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陳奕迅容祖兒冧莊JOOX最多人收聽歌手　十大入圍歌曲僅一韓團上榜

娛樂 11:49 2020/12/24

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

JOOX公布2020年樂壇總結。

臨近年尾，各大音樂平台分別為今年樂壇作總結。音樂串流平台JOOX日前公布「2020音樂年度回顧」，披露港人在疫情新常態下聽歌、唱K、睇音樂會以及音樂口味等方面大數據，從中展現不同的趨勢。

在公布的各項數據，JOOX選出十首今年最多JOOX香港用戶收聽的歌曲，最多人收聽的歌曲如下（排名不分先後）： 

•How you like that – BLACKPINK 
•一人之境 – 林家謙
•凡人不懂愛– 胡鴻鈞
•我該放手 – JC 陳詠桐
•別為我好 – 許靖韻
•別為我好（我未夠好版）– 林奕匡、許靖韻
• 呼吸有害 – 莫文蔚
• 哀的美敦書– Dear Jane 
• 零分 – 曾若華JUDE 
• 銀河修理員– Dear Jane 

另外，陳奕迅容祖兒依然受香港用戶歡迎，Eason和祖兒成功冧莊成為本年度最多人收聽男女歌手！至於組合方面，Dear Jane成功登頂，摘下本地最多人收聽嘅組合第一位！ 

最多人收聽人氣男歌手： 
• 第一位：陳奕迅
• 第二位：周杰倫
• 第三位：周柏豪

最多人收聽人氣女歌手： 
• 第一位：容祖兒
• 第二位：G.E.M. 鄧紫棋
• 第三位：鄭秀文

最多人收聽組合： 
• 第一位：Dear Jane 
• 第二位：BTS 
• 第三位：BLACKPINK 

撰文 : TOPick柴犬出動

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