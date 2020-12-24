【寒冬送暖】長者跨區取飯基層孩子缺大褸　禦寒衣物供不應求社企擴展派發點

▲ 銀杏館擴展派發寒衣點，呼籲大家告知有需要人來取衣，又或可加入義工行列。

天氣持續寒涼，對於基層弱勢社群來說，熱飯、暖衣、厚被是奢侈品。社企「銀杏館」定期派免費飯外，近日更收集好心人捐出衣物轉層基層人士，其中一店更暫停堂食，場地臨時改用寒衣收集，可是連日來發現有需要者有增無減，尤其下星期寒流會襲港氣溫跌到8度， 銀杏館決定擴展派發點，並呼籲大家告知有需要人來取衣，又或可加入義工行列。

基層父母為小孩領保暖外褸

社企「銀杏館」在其facebook專頁發文呼籲「需要大家伸出援手，傳遞愛送到需要的人手上」，近日持續地派發免運飯及寒衣活動中，一幕一幕心酸的畫面呈現眼前，社企員工有感最不希望的事情還是發生了，下星期寒流會慢慢跌到8度以下，這星期我們見到很多難以忘懷的情境。

一個又一個穿短衣褲的單薄長者來選衣服、幾位坐在輪椅上客氣想要一件可擋風外套的長者、無想過陸續見到一對又一對為小孩領一件可保暖外褸的父母，更無意中發現原來籠屋中有不少人還未能有一張棉被……

▲ 社企銀杏館向基層派發寒衣。（圖片：銀杏館）

當中取衣的基層更有不少跨幾區而來領衣飯的長者，可見一件寒衣、一盒熱飯對他們來說是多麼珍貴，員工有感以為已盡力去做的時候，其實還未做得足夠。

禦寒衣物分發到各區分店派發

銀杏館一眾員工義工未有灰心，反而決定加把勁要到更多區 ，要令很多人知道有寒衣可取。感謝各位熱心市民持續送寒衣過來，決定將收集得來的大量禦寒衣物分發到各區分店，在今天平安夜（24日）下午5後，到明年1月2日，任何有需要寒衣的弱勢社群，都可以在以下油麻地、長沙灣、油塘、太古、上環分店取衣物，加上有一有心人臨時借出在筲箕灣店舖，作派發寒衣地點。希望為全港多區有需人士送暖。

你知道有需要寒衣的弱勢社群嗎？可以告知他們在寒流前來領一件寒衣、被、褸、冷帽、頸巾等，更進一步歡迎你成為一位義工，為任何很需要一份溫暖寒衣的人，到我們店內拿給他，送上這份溫暖。

銀杏館呼籲大家如知道弱勢社群有需要可來取衣物，又或做義工，甚至歡迎機構一同派寒衣，一起努力讓冬天可以充滿陽光、充滿愛。

以下寒衣派發點

長沙灣店 - 銀杏時光 地址：九龍長沙灣青山道441號地下

油麻地店 - 越老 地址：九龍油麻地彌敦道385號平安大樓一樓

油塘店 - 婆婆廚房 地址：油塘大本型廣場天台花園R01號

上環店 - 耆素 地址：上環新街市街7號

太古店 - 銀杏時光 地址 : 太古基利路7號

新臨時派發點：筲箕灣道 212號地下

詳細地點時間 可【按此】

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責任編輯︰顏紫燕