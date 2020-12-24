新世界Impact Kommons選出初創企業以拾荒者收集膠樽再造　鄭志剛：綠色創意改變疫後「新常態」

▲ 入選初創企業V Cycle創辦人及行政總裁Eric Swinton。V Cycle致力改善本地拾荒者的生活。

新世界發展有限公司（23日）表示旗下的「Impact Kommons」進行第二輪計劃，來自30個不同國家及地區的初創企業申請，最終15間憑其方案的獨特性脫穎而出，獲選企業當中有九間為本地初創，有入選初創的產品有效加強防疫抗疫的措施，並已獲集團旗下的物業採用。

Impact Kommons由新世界發展成立，為亞洲首個以聯合國可持續發展目標（UNSDG）為藍本的加速計劃。第二輪計劃有來自30個不同國家及地區的初創企業申請，最終15間憑藉其方案的獨特性脫穎而出。獲選企業當中有九間為本地初創，而其餘則來自以外色列、馬來西亞、比利時等不同地區。在今年入選的本地初創當中，有不少方案有助解決越趨嚴重的環保問題。

例如有入選初創之一恆木環保科技就將廢棄木板回收升級再造，並利用這些木板推出系統化圍板租賃服務，務求為這些廢棄木材帶來第二生命。另一間入選初創V Cycle則聘用本地拾荒者收集膠樽並升級再造成環保手提袋，致力幫助他們改善生活。

▲ 入選初創企業Rice Robotics總經理Rhaime Kim。Rice Robotics的小型機械人已於 K11 Atelier辦公大樓試用。

此外，亦有入選初創的技術已經可廣泛應用於應對現時疫情。主打餐飲、酒店、寫字樓及零售業應用機械人Rice Robotics的小型機械人可以代替人手送遞食品、文件及貨品等，從而在疫情下減少接觸。Rice Robotics的技術現於新世界集團旗下的K11 ATELIER辦公大樓中以概念驗證性質試運營。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示新階段的Impact Kommons匯聚來自中外的Green Tech創業家，以聯合國可持續發展目標為藍本，與集團的業務結合，體現集團「創造共享價值」的企業精神，樂見有本地初創的研發有助防疫，希望他們的綠色創意可改變疫後「新常態」。

▲ 新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示綠色創意改變疫後「新常態」。

新世界發展開發創新平台助理總經理黃振南則指出，今年新冠肺炎的疫情減慢了不少市面上加速計劃的步伐，但令整體市場更加關注可持續發展的重要性，疫情下以全綫上形式進行，反而使溝通更為靈活、進度更快速。

新世界發展以17個聯合國可持續發展目標當中的四項目標及其業務發展重點為基礎，訂立「2030可持續發展願景」。入選的初創企業將在計劃中獲得培訓、策略發展支援及業務推薦以更廣泛地實踐17 個聯合國可持續發展目標。集團會透過Impact Kommons協助參與的初創企業擴展規模並採取有關可持續發展的創新方法，務求令其解決方案及技術更為成熟。所有初創企業將有機會就其產品和服務方案作概念驗證（Proof of Concept），並透過新世界集團旗下業務及合作夥伴共同合作，促進其業務及方案商品化，並衡量其可持續發展影響力。

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記者：伍瑋瑋