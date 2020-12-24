【貨櫃藏屍】英國貨櫃39屍命案遇害者掙扎求存照片曝光　貨櫃現「求生」刮痕死者遺言短訊未能發送【有片】

▲ 英國貨櫃39屍命案遇害者掙扎求存照片曝光。

去年英國發生貨櫃39屍命案轟動全球，當時一班越南偷渡者原本想前往英國，卻在中途窒息身亡。近日其中2名走私犯被判誤殺罪名成立，警方亦公開遇害者在貨櫃內掙扎求存照片，其中貨櫃內出現多處深深的「求生」刮痕，令人痛心。

據《每日郵報》及《鏡報》報道，倫敦法院於21日判24歲的北愛爾蘭貨車司機Eamonn Harrison和43歲的羅馬尼亞人Gheorghe Nica 39項誤殺罪及走私人口罪名成立。法院料明年1月初宣判，最重的刑罰或是終身監禁。二人被定罪後與此案有關、被判有罪的人數累計達8人，檢方正考慮再起訴另外3人。

掙扎求存證據公開

此外，警方亦公開遇害者在貨櫃內掙扎求存證據照片。其中，貨櫃內的車頂出現數道深深的刮痕，相信是遇害者想撞破車頂及用金屬桿刺穿車頂呼吸。

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當他們意識到自己沒有機會逃出生天後，不少人都留下令人心碎的遺言訊息及錄音，可惜未能發送出去。

有28歲遇害者想向丈夫發送訊息：「或者我們會死在貨櫃箱內，已經無法呼吸了。」

25歲的遇害爸爸對妻子、孩子錄音：「對不起，不能照顧你，我很抱歉、很抱歉，我喘不過氣來。我想回到你們身邊，過美好的生活。」

有26歲打算在英國從事美容業的遇害者想向母親發送訊息：「媽媽很對不起你，我的出國之路沒有成功，媽媽我好愛你，我快死了，因為我喘不過氣來。媽媽，我很抱歉。」

有夫婦手牽手地死亡，警方當時小心地移動他們的屍體，讓他們繼續手牽手地被送往醫院及驗屍。

為何會死亡？

法院審理認為，事故背後是因為犯罪者貪心，在貨櫃箱內放2倍的人，以彌補之前的一次失敗。同時，更多人代表能賺更多的錢。但放更多人，就會令到氧氣更少。

另外，為了走私，犯人選用冷凍貨櫃來避開一些設備探測到櫃內的熱能。但檢查過關後，便關掉了製冷系統，導致空氣慢慢變得有毒，及溫度上升令人難以忍受的38.5°C。法醫推算，貨櫃內空氣經約9小時就會變成有毒物質，導致死亡。而貨櫃內的人，逗留了12小時。

雖然其中一名犯人曾發訊息指：「快給他們通風，但不要讓他們出來。」不過，當他們打開貨櫃箱時，一切已經太遲。他發現39人疑似已經死亡，並在23分鐘後選擇叫救護車。

▲ 犯人一度開車門讓新鮮空氣進入貨櫃內，但已經太遲。

犯人與999報案中心對話內容公開：

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最後，39名年齡介乎15至44歲的越南偷渡者已經死亡，並且他們為了降溫都半裸著且口吐白沫。

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責任編輯：楊宛茜