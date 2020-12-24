【新冠疫苗】港府設保障基金支援有疫苗嚴重副作用市民　崔俊明相信可吸引更多市民接種

▲ （經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥昨日率領多名官員交代最新新冠疫苗進展，擬成立保障基金，為接種疫苗後出現不良反應的巿民，提供經濟援助。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，成立保障基金可以吸引更多市民接種，又倡接種疫苗後可以到澳門、內地等，可能有較大誘因。

港府昨日公布已向成功洽購第三間阿斯利康藥廠的不可複製病毒載體疫苗，採購750萬劑，連同早前已洽購2個不同技術平台及藥廠的疫苗，包括科興生物（Sinovac）、復星/BioNTech，現時已洽購共2250萬劑。詳情請見【下一頁】

食衞局局長陳肇始昨日提到市面上的疫苗經多次研發，惟研發時間大大壓縮，所以不能預期會出現不良反應，故計劃成立保障基金，為接種疫苗後出現不良反應的巿民，提供經濟援助，巿民亦可根據政府安排的特定接種時間及地點，自由選擇接種那款疫苗。詳情請見【下一頁】

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日接受電台節目訪問時表示，相信成立保障基金可吸引更多市民接種，又歡迎政府可以讓市民選擇接種疫苗種類；又指高危群組應該優先接種，如若接種疫苗後可准予到訪澳門、內地等或有較大誘因。

至於市民會否集中選擇接種其中一款疫苗，崔俊明稱要視乎政府如何教育市民，強調政府有責任將疫苗的資訊簡單化，讓市民明白；又強調學會不會推薦任何一款疫苗，但會說明哪款疫苗較適合在私家診所接種、哪款適合大型接種。

他提到，由復星與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗需要儲存在零下 70度，只能存放約6個月，認為政府要安排到位，避免浪費疫苗；又指若要達到群體免疫，全港要有約7成市民接種疫苗。

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責任編輯：陳正怡