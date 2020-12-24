【減肥大作戰】黃曉明激減22磅拍戲時心臟不適　醫生拆解快速減肥風險+2大注意事項

▲ 黃曉明激減22磅拍戲時心臟不適，醫生拆解快速減肥風險、2大注意事項。

內地男星黃曉明最近為拍攝新電影《戴假髮的人》積極減肥，目前已成功減去10kg。他於微博公開最新照片，獲不少網民大讚顏值飆升。不過，減肥過度隨時引發健康危機，有醫生提醒，體重變化大恐增加心血管疾病的風險。

黃曉明近日為拍攝新戲減肥，在導演董越要求下，他需要減15kg（約33磅），現時他已成功減去10kg（約22磅）。董越日前於微博發文，指黃曉明在拍攝現場曾數次因節食加上連續熬夜拍攝，心臟感到不適，面色慘白，需要休息。

黃曉明近照曝光：

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台灣醫生減肥專科醫生邱正宏和心臟內科醫生康志森於節目《健康2.0》中拆解快速減肥的風險。

邱正宏指出，減肥期間，一天的總熱量不能低於1200大卡，這是基礎代謝所需的熱量，以維持心臟等器官運作。他指出，黃曉明用斷食的方法減肥，幾乎不吃東西，攝取的熱量非常低，當沒有足夠熱量維持心臟的負荷、跳動，心臟就會開始耗損。

康志森補充，體重忽高忽低恐增加患心血管疾病的風險。他解釋，體重浮動大的減肥者，比起體重相對穩定的減肥者，死亡、心臟病、中風風險高出2倍以上，當體重急速回升，更易患上心血管疾病。

邱正宏提到，假如一個星期瘦超過1kg，或者1個瘦超過原體重的5%，減肥速度就屬於太快，會為身體帶來以下不良影響：

頭痛頭暈、疲倦無力

代謝率下降

抵抗力減弱

月經失調

易掉髮、皮膚變差

便秘、器官功能失調

他提醒，減肥要注意2點。第一，不可過度使用斷食方式；第二，適量攝取蛋白質，避免肌肉量減少，導致一旦恢復熱量攝取，就容易變肥。

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責任編輯：羅嘉欣