【母子戀】南韓母子戀上節目證夫婦關係　73歲婆婆自曝想做試管嬰兒傳宗接代

▲ 南韓母子戀上節目證明二人是夫婦關係。

早前韓國一名38歲網紅波仔宣布將迎娶73歲老婦，更強調二人是真心相愛，這對「母子級」情侶更開設YouTube頻道「a loving couple」，上載「吃播」影片，吸引不少網民觀看和熱論。可是，不少網民從影片及發佈的相片中，發現二人疑似假扮戀人騙取點擊率及收入。近日，二人接受韓國媒體訪問，向記者證實為合法夫婦，在7年前曾到醫院諮詢有關做「試管嬰兒」的醫療紀錄，當年66歲的老婦願意為年輕丈夫「借卵生仔」傳宗接代。

▲ 南韓母子戀開設Youtube頻道，不時更新吃播影片。（截圖）

綜合韓國媒體報道，相差35歲的嫲孫戀早前上載一段「摘桔梗」的影片，老婦向愛郎索吻，在鏡頭前咀嘴曬恩愛引來網民熱議，該影片觀看次數多達139萬次。然而，有不少人質疑二人為騙取點擊率假結婚。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

大方承認有婚後性行為 曾想做試管嬰兒

為了證明二人真心相愛，波仔於本月18日接受韓國節目受訪時，大方承認婚後仍有發生性行為，「真的很愛她」。夫婦還向製作組展示7年前曾到訪醫院與醫生會面的記錄，妻子表示，曾經想做試管嬰兒。

我在62歲時停經，去醫院時已經66歲，但若丈夫想要孩子，我會去做試管嬰兒。

在醫院證明上，證實當年接近30歲的波仔與66歲老婦是夫妻關係，他們到醫院的目的是希望做試管嬰兒。不過，醫生說婆婆年紀太大會有危險，試管嬰兒最終未能成事。

▲ 夫婦在節目上展示醫院證明，展示在7年前曾想做試管嬰兒。（影片截圖）

節目後說出真心話 稱為賺錢支持3個月

而在節目的結尾時，攝製組離開時，二人以為拍攝結束時，說出真心話，老婦靜悄悄地說：

我們只要能讓這個節目好好拍出去就可以，就算有人留惡評說我們是造假的，刪掉就可以，我們要堅持3個月左右，我們只要賺到錢就可以。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯︰王明芳