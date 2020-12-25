【情是何物】化身浮誇變裝皇后Ginger Queen　余迪偉為都市男女拆解愛情問題

▲ 化身浮誇變裝皇后Ginger Queen，余迪偉為都市男女拆解愛情問題。

電台出身的余迪偉，給人印象牙尖嘴利、說話一矢中的，每每都被安排擔任訪談、烽煙節目的主持人，聽著他罵人，聽著的爽快、被罵的痛快。

余迪偉在全新網台節目《夠薑卜一卜》化身造型浮誇的「Ginger Queen」，分享獨特的愛情見解。

此外並加上塔羅師Sandy占卜，解答各種愛情問題，為愛情困擾的浮世男女點上一盞明燈。

▲ Ginger Queen與塔羅牌師Sandy為大家解決愛情煩惱。（發相）

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集合兩性見解於一身的變裝皇后Ginger Queen

每集以不同造型「變裝皇后（Drag Queen）」打扮出場的Ginger Queen，性別身份濛糊，之所以化身這個角色，余迪偉如是說：「好多人面對愛情都蒙在鼓裡，不懂得如何抽身、拉遠一點鏡頭去看整件事。當有一個打扮、說話出眾的主持去跟大家講愛情問題，最希望提醒大家的眼光要拉闊一點去看。Ginger Queen沒有分性別，可以是男亦可以是女，能夠包含兩性的睇法在同一個人身上。」

▲ 誇張的變裝造型，背後藏有具大意義。（陳智良攝）

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大膽嘗試不怕罵

迪偉首次嘗試這樣誇張的「變裝皇后」造型，除為了視覺效果，還別具意義：「香港沒有任何一個在流行文化裡出現的Drag Queen，他們只會在同性戀酒吧、舞台演出時才會出現，相對台灣、日本、泰國，我們落後了許多，所以今次想做搶眼一點的東西。」

他續指：「縱然出來可能會被人罵，但若不嘗試走前一步，又怎會知道我們能夠走到甚麼階段呢？」

理性的人也需要塔羅牌指引

余迪偉每次被觀眾或聽眾被問及意見，都能夠給予獨特見解，想法理性又獨到的想法。

被問到何以選擇跟「不科學」的塔羅占卜合作，他直指今次合作的拍檔、塔羅牌師Sandy的占卜非常之準確：「早前有個機會跟朋友合作做生意，我詢問她的意見，她幫我占卜後說如果做這門生意會惹上官非。本來準備『落疊』的我聽到有點卻步，最後我的朋友跟其他6、7個拍檔真的以打官師收場。」

▲ 理性的余迪偉亦曾向Sandy探問他的決定。（發相）

多數感到迷惘、對自己想法不堅定的人，才會選擇向塔羅尋求答案，不太需要別人意見的余迪偉指Sandy的占卜夠準確外，還希望為觀眾帶來多角度的思考：

他說：「縱然觀眾相信了我的建議，但想給他們多一個角度去看整件事，始終愛情沒有一條公式能夠全然解答，多點意見是好事。」節目中當然試過迪偉跟Sandy的意見不一致，二人亦會就此作出爭辯，但最終採取哪一個方案的決定權，還是在觀眾自己的手上。

▲ 愛情沒有公式。（發相）

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香港常見感情問題

節目接收了至少12個愛情個案，加上平日在電台節目以及身邊朋友的疑難，迪偉直言在香港最普偏和常見的感情問題，是女性單身的問題：「除了因為男女比例外，還因為社會風氣。男人40歲才結婚有如平常事，但女士30歲還未結婚就被視為爛茶渣，這個文化令整件事更加惡劣。」

迪偉有感現時「適婚年齡」已被推遲，就算30多歲才結婚生子已經常見：「但整個社會現象並非如此，還是覺得女人需要早婚，社會風氣令整個問題更加慘，最慘是這個氣氛令男人越老越值錢，同時現代社會女性更能幹，眼角亦隨之而變高。」

▲ 香港常見的愛情問題與單身女性有關。（發相）

然而在迪偉眼中亦認同「一個人原來都可以盡興」的說法，但這並不適用於所有都市人身上。

他指出：「但社會上又有多少人懂得面對寂寞呢？單獨不一定要感到孤單，但香港密度太高，大時大節滿街愛侶，回到公司大家又輪著收花，沒有收到的人有多少夠膽大聲、驕傲的說自己單身？慘在這個風氣被社會氣氛促使而成。要練成一個人都開心，當然需要點歷練。」

從未「敢言」而後悔

余迪偉的關連詞，總離不開跟說話有關的字眼，其中講到「敢言」二字，問到他有否因衝口而出感後悔。

他沉默半晌後謂：「暫時真的沒有。我會對自己的說話負責任，最重要是我每句話都出自真心。說話的對象不論是陌生人還是深交，我都還是以一貫作風去表達，因為我真的用心去交流，亦希望我繼續秉承這個態度，不會後悔。」

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▲ 余迪偉敢愛敢恨、敢怒敢言。（陳智良攝）

愛得自在

講到自己的感情狀況，余迪偉直言：「一夫一妻制在我們的文化推行了上百年，但未必適合所有人玩，最重要知道自己適合甚麼樣的遊戲。」

並補充稱：「不是說它對或錯，但當你遇到了一個對的人，錯的事都可能會變成對，只是暫時來說我並不相對這個制度。我不是在等一個對的人，我在等一個價值觀，覺得那個遊戲會好玩的價值觀。」

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現年43歲的余迪偉自覺年輕還不算大：「我18歲已經被勸說要找個穩定的人，到現在還是一個人，這跟年齡無關係。活得開心、對世界有價值，就沒有所謂。」

余迪偉從小已經不信奉一夫一妻的制度，但這跟家庭並無關係：「我父母是極之恩愛的人，他們留給我最多的就是愛，令我覺得愛是如此重要和偉大。他們影響我最多的就是自由，我小學已經可以跟朋友去露營，從小就採取放任教育，讓我學會獨立，而他們亦很明白我是個甚麼樣的人。」

記者：陳心怡

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