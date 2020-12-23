警搗破非法收債集團拘捕13人　涉7名中學生

▲ 警方昨（22日）打擊非法收債活動，並在多區拘捕13名男子。（黃傑偉攝）

警方經過數個月部署昨日（22日）展開代號「箭雨」打擊非法收債聯合行動， 出動多個部門包括反三合會行動組、重案組、刑事情報組及刑事調查隊，在全港多處拘捕共13名男子，年齡介乎14至50歲，其中6人有黑社會背景，當中7人為學生，年齡14至17歲，讀中二至中五，被捕人涉嫌刑事毀壞、刑事恐嚇、管有物品意圖摧毀財產及違反放債人條例等，當中有2人犯案時穿著校服。

行動中檢獲大量借貸文件、借貸紀錄、收數字條、手機、電腦及犯案時穿著衣物及收債用具，包括紅油及天拿水等，行動偵破53宗收債案件，涉及47名受害人， 涉及金額50萬元。警方指，受害人透過訊息廣告被誘使借貸，由5,000至10,000元不等，當無力償還時會收到電話及恐嚇信息，或上門淋紅油及塞匙窿，不但事主受到滋擾，更禍及親朋和鄰居，騙徒更會巧立名目收取行政費及罰息，逼使受害人還債。

警方行動中突擊搜查旺角一間財務公司拘捕負責人，被捕人涉嫌不依從牌照經營，及年息超過60厘。其中一名16歲被捕男學生除非法收債外，更於家中儲存市值73萬元毒品，涉販運危險藥物被捕。警方指案件仍在調查中，不排除稍後會有更多人被捕。警方重申非法收債有可能干犯刑事毀壞及刑事。

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記者：黃傑偉