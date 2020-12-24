【罕見病】尿片染血全身瘀青疑遭家暴　2歲半女童送院揭患罕見免疫病

▲ 女童送院後證實患有罕見的免疫病。

年幼孩子身上有多處瘀傷，甚至痾血尿，不少人或會懷疑孩子遭受暴力對待，但原來這也有機會是罹患罕見的自體免疫性疾病。

據台媒報道，台灣一名2歲半女童近日被保母發現尿片上全部都是血，家人即時帶孩子到醫院求診。送院後，醫生發現女童身上還有多處瘀青，手臂皮下還有腫脹的血塊，擔心女童遭受虐待，於是請社工協助女童就醫，並聯絡婦產科醫生為女童做陰部檢查。

送院證患罕見免疫病

醫生檢查後表示，陰部並無外傷，隨後轉介至兒童血液腫瘤科，經抽血檢查發現其凝血功能有異常，最後診斷為「狼瘡抗凝血因子併凝血酶原低下症候群」，需要接受住院治療。

中國醫藥大學兒童醫院兒童血液腫瘤科醫生蘇旻昱指出，「狼瘡抗凝血因子併凝血酶原低下症候群」是一種罕見疾病，兒童比較成人更常見此病。這種疾病是身體產生抗體攻擊凝血因子，干擾身體血液凝固的平衡，導致容易產生出血或者栓塞。

蘇旻昱補充，患病兒童中，有一半是感染後有暫時性的凝血問題，多數3個月內會痊癒，但亦有近4成病人是原本有自體免疫性疾病，如紅斑性狼瘡，因此需要定期追蹤病症是否緩解。另外，患者出血情況也可以有很大差異，部分孩子只會有輕微瘀青，但亦有患者像女童一樣有較嚴重的流血，需要藥物介入治療。

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責任編輯：王明芳