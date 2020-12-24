【強制檢測】沙田乙明邨明恩樓執法行動獲衞生署支持　當局澄清現場成功核實部分居民檢測紀錄

▲ 沙田乙明邨明恩樓居民出入必須出示檢測結果電話短訊通知或相關證明。（陳靜儀攝）

政府宣布，今早6時起，出入沙田乙明邨明恩樓的居民必須出示本月17日至21日期間曾參與政府安排病毒檢測的結果證明。對於有居民未能核對深喉唾液檢測結果，民政事務總署澄清有關執法行動，得到衞生署支持，獲提供曾經進行深喉唾液測試及測試結果呈陰性的乙明邨明恩樓居民的紀錄。

沙田民政處會在現場即時核對居民的身分和他們曾進行深喉唾液的紀錄，並已經成功核實了部分居民的紀錄，又感謝明恩樓居民合作，讓強制檢測令得以順利執行。

政府今晨近6時出稿，指由今早6時起，出入沙田明恩樓的居民必須出示根據政府早前發出的強制檢測公告，在今年12月17日至21日期間，曾參與政府安排的新冠病毒檢測的檢測結果電話短訊通知或相關證明。政府亦會派員聯同房協的工作人員到訪明恩樓每個住戶，查驗所有住客是否已經進行檢測。詳情即看：【下一頁】

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責任編緝：陳子謙