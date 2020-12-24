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【新冠肺炎】新加坡一名英國回流學生確診變種病毒　另11名病人經覆檢後亦初步屬變種病毒

社會 13:23 2020/12/24

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變種病毒更傳入新加坡，涉及一名17歲女學生。

變種新冠病毒「N501Y」觸發近日英國疫情，本港已有兩名留學生英國返港確診，初步得知有2位是與變種病毒有關；變種病毒更傳入新加坡，涉及一名17歲女學生，12月6日於新加坡返港，翌日發燒，抵星後已被隔離，當地衞生部門檢視過去一個月歐洲抵星的輸入個案，有11名病人初步對變種病毒呈陽性，仍有待進一步證實。

衞生防護中心公共化驗所作全基因排序，在11個分析中其中2宗與英國新變種病毒脗合，2人均由英國返港，均為學生（個案編號：7077、7631），衞生防護中心傳染病處主任張竹君指有關情況亦是預期之內，惟現很難估計社區傳播的情況。詳情請見【下一頁

新加坡衞生部門昨日公布，因應近日英國出現變種新冠病毒「N501Y」，檢視上周四(17日)過去一個月由歐洲返回新加坡後確診的31宗輸入個案，發現有1名病人確診感染變種新冠病毒，另有11宗個案對變種新冠病毒初步陽性，惟仍有待進一步分析核實。

有關確診變種新冠病毒的病人涉及一名17歲女學生，自今年8月於英國留學，12月6日返回新加坡，翌日開始發燒；病人入境後已經被隔離，其密切接觸者亦已接受檢疫隔離，所有密切接觸者於檢疫期滿時檢測，均對新冠病毒呈陰性，變種病毒未見進一步擴散。

當地衛生部指，目前沒有證據顯示變種病毒株已在社區傳播，惟為減有關變種病毒於新加坡擴散，昨日起推新措施，禁止所有過去14日來自英國的短程或長途旅客入境新加坡，或於新加坡轉機。

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責任編輯：陳正怡

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