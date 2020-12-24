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【美食速報】當文歷餅店限定店進駐IFC　歎餐飲界梵高Dominique Ansel精緻甜品

休閒消費 14:06 2020/12/24

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

期間限定店只設外賣，不設堂食。(餐廳提供)

榮獲世界 50 大最佳餐廳 (The World’s 50 Best Restaurants awards) 中「全球最佳甜點主廚」(The World’s Best Pastry Chef)，並獲美國《Food & Wine》雜誌譽為「餐飲界梵高」的名廚 Dominique Ansel ，他開設的當文歷餅店 BY DOMINIQUE ANSEL，已在今個聖誕於中環IFC國際金融中心開設期間限定店，為期約半年，以外賣形式與食客見面。

當文歷餅店 BY DOMINIQUE ANSEL在中環ifc開設pop up店，為期約半年。店裡有售賣多款招牌甜品，如這款菠蘿包 – 椰子熱情果蛋糕。(餐廳提供)

名廚 Dominique Ansel 香港的首間餅店位於尖沙咀海港城，這次來到中環區，更帶來一系列糕餅美食：包括ifc店限定神秘餐牌，每周推出一款神秘產品，只在期間限定店供應。當中包括由本地精品咖啡品牌 Coco Espresso 特別為當文歷餅店製作的冷萃咖啡，包裝型格獨特。還有剛在感恩節推出並大受歡迎的焦糖碧根果仁批，亦可於店內購買。

紙包檸檬茶–伯爵茶佛手柑蛋糕，是主廚Dominique的得意之作。(餐廳提供)

另外pop up店還有經典法式甜酥麵包，每朝新鮮焗製，款式包括酥化的牛角包以及主廚 Dominique 的招牌作 DKA(Dominique’s Kouign Amann)，作為早餐就最合適不過。

牛角酥：十分鬆軟，牛油味香濃。(餐廳提供)

至於香港限定創意甜品，即從香港本地傳統及特色經典食物中取得創作靈感，這裡亦可買得到，包括「紙包檸檬茶 – 伯爵茶佛手柑蛋糕」及「菠蘿包 – 椰子熱情果蛋糕」等。

另設有原個蛋糕以供在店內選購或在網上預訂。

麻糬花生甜酥：味道香甜，很美味。(餐廳提供)

地址：中環國際金融中心商場 1 樓 1025B號舖(只供外賣)

電話：9727 4759

記者：Ｍabel

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