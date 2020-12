【美食速報】當文歷餅店限定店進駐IFC　歎餐飲界梵高Dominique Ansel精緻甜品

▲ 期間限定店只設外賣,不設堂食。(餐廳提供)

榮獲世界 50 大最佳餐廳 (The World’s 50 Best Restaurants awards) 中「全球最佳甜點主廚」(The World’s Best Pastry Chef),並獲美國《Food & Wine》雜誌譽為「餐飲界梵高」的名廚 Dominique Ansel ,他開設的當文歷餅店 BY DOMINIQUE ANSEL,已在今個聖誕於中環IFC國際金融中心開設期間限定店,為期約半年,以外賣形式與食客見面。

▲ 當文歷餅店 BY DOMINIQUE ANSEL在中環ifc開設pop up店,為期約半年。店裡有售賣多款招牌甜品,如這款菠蘿包 – 椰子熱情果蛋糕。(餐廳提供)

名廚 Dominique Ansel 香港的首間餅店位於尖沙咀海港城,這次來到中環區,更帶來一系列糕餅美食:包括ifc店限定神秘餐牌,每周推出一款神秘產品,只在期間限定店供應。當中包括由本地精品咖啡品牌 Coco Espresso 特別為當文歷餅店製作的冷萃咖啡,包裝型格獨特。還有剛在感恩節推出並大受歡迎的焦糖碧根果仁批,亦可於店內購買。

▲ 紙包檸檬茶–伯爵茶佛手柑蛋糕,是主廚Dominique的得意之作。(餐廳提供)

另外pop up店還有經典法式甜酥麵包,每朝新鮮焗製,款式包括酥化的牛角包以及主廚 Dominique 的招牌作 DKA(Dominique’s Kouign Amann),作為早餐就最合適不過。

▲ 牛角酥:十分鬆軟,牛油味香濃。(餐廳提供)

至於香港限定創意甜品,即從香港本地傳統及特色經典食物中取得創作靈感,這裡亦可買得到,包括「紙包檸檬茶 – 伯爵茶佛手柑蛋糕」及「菠蘿包 – 椰子熱情果蛋糕」等。

另設有原個蛋糕以供在店內選購或在網上預訂。

▲ 麻糬花生甜酥:味道香甜,很美味。(餐廳提供)

地址:中環國際金融中心商場 1 樓 1025B號舖(只供外賣)

電話:9727 4759

記者:Mabel