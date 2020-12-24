涉肆意破壞港鐵站設施　兩男囚26個月官指破壞社會和諧

▲ （經濟日報資料圖片）

兩男涉於去年10月初《禁蒙面法》訂立後，經破窗闖進將軍澳港鐵站大肆破壞設施，事後港鐵站維修費逾261萬，兩人早前承認入屋犯法罪，押後至今（24日）於區域法院判刑。法官指被告或受不負責任的人鼓勵，以為可以違法達義，兩人不僅破壞了港鐵逾百萬的死物，更破壞了社會和諧。法官直言，不見得將港鐵砸爛，政府政策便會一夜消失，考慮到不涉人命安危，判監26個月。

兩名被告為侍應盧智聰（21歲）及無業男林俊（24歲），早前承認入屋犯法罪，控罪指他們於2019年10月8日非法入侵港鐵將軍澳站，意圖非法損壞該建築物及站內任何東西。

法官練錦鴻早前曾指案件並非普通入屋犯法案件，更形容為「類似暴動」，量刑起點應高於一般入屋犯法案的2年半監禁，案件押後至今以候精神科報告。

法官今判刑時引述辯方求情指，首被告犯案是出於表達意見及關心次被告，而次被告則無任何藉口。法官認為，他們或受不負責任的人鼓勵，以為可以違法達義，兩人不僅破壞了港鐵逾百萬的死物，更破壞了社會和諧、人的互信等。

法官直言，不見得將港鐵砸爛，政府政策便會一夜消失，社會亦不會即時變得平等、自由，更稱「他們想要的，自己也不清楚」，其犯案手法更「與追求和平公義的遠景越行越遠」，被告不為個人利益，或是受到不負責任的人鼓勵，及道德上的支持，但強調兩人心智正常、可獨立思考，並非年輕及有理想便可為所欲為。

法官指據精神科報告，兩人均有情緒問題，但強調情緒低落並非精神問題，亦非犯案藉口，兩人清楚知道自己行為的後果；考慮到他們年輕，並無案底，不排除受到不負責任的言論影響，而本案亦不涉及人命安危，參與人數少，以39個月為起點，被告認罪獲減刑，終判監26個月。

案情指，政府2019年10月訂立《禁蒙面法》，多個港鐵站設施被人破壞，其中將軍澳站自2019年10月5日至10月11日期間關站待修。

案發於2019年10月8日，將軍澳站內閉路電視拍攝到，出口捲閘旁有由木板圍封的破窗，木板事前已遭人破壞，兩名被告經破窗進入站內，次被告手持鐵筆，到月台破壞玻璃幕門，並用梯子撞開幕門；首被告則手持錘子，並與次被告合力將梯子扔到港鐵路軌上，警方隨即到場並拘捕兩人。事件中，14道玻璃幕門遭破壞，維修費逾261萬。

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記者：林欣樂