【鼻敏感】氣溫驟降冷空氣刺激鼻黏膜或加劇鼻敏感 醫生：鼻敏感嚴重可致睡眠窒息
天氣轉冷容易令人鼻敏感發作及加劇，未來數天氣溫會繼續下降。TOPick曾訪問耳鼻喉科專科醫生鄧志豪分享鼻敏感的成因，教大家認清致敏原及預防鼻敏感。
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鼻敏感的成因
鄧醫生表示，氣溫驟降會令冷空氣刺激鼻黏膜，或加劇鼻敏感。他續指，鼻敏感是過敏性鼻炎，由於身體接觸到致敏原，包括環境之中的塵蟎、動物的毛髮、花粉或者真菌這類的致敏原，令到身體產生IgE抗體。這些IgE抗體會誘發身體的免疫系統，繼而產生發炎的因子。
這些發炎的因子會令到我們鼻腔黏膜，增加分泌及腫脹，好像發炎的狀態。
鼻敏感的人士有不同程度的徵狀
鄧醫生解釋，一般患有鼻敏感的人士都有不同程度的徵狀，常見包括流鼻水、打噴嚏、鼻痕、鼻塞，或者鼻水倒流而誘發他們的喉嚨咽喉發炎。
有些患者會常常感到眼痕、眼痛，甚至會流眼水的徵狀。
鼻敏感嚴重或致睡眠窒息
如果患者長期都不正視鼻敏感問題，在生活上及身體上都有影響。生活上包括容易影響睡眠，鼻的阻塞會導致難以安睡，亦有機會鼻水倒流會導致敏感咳，會常常咳醒，繼而影響精神，無法專注工作。
此外，嚴重的鼻阻塞甚至會引致睡眠窒息問題，睡眠窒息長遠會影響身體，包括心臟、血壓高、中風的風險，而鼻敏感嚴重的鼻敏感或會引致急性或慢性的鼻竇發炎，鼻竇發炎亦可引致較嚴重的併發症。
預防鼻敏感方法
鄧醫生指，若要預防鼻敏感，主要需減少身體對致敏原的接觸，他分享了幾個日常生活的小貼士：
- 常更換床單被鋪
- 常清洗冷氣機或空氣清新機的隔層網
- 多做帶氧運動
- 有充足的睡眠
- 多吃有營養的食物例如蔬菜、生果
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責任編輯：羅嘉欣