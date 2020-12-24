羅致光稱描述149萬貧窮數字作用是「鬧政府」　最精確數字為約64萬人

▲ 勞工及福利局長羅致光。（資料圖片）

政府昨日發表去年香港貧窮情況報告，去年香港貧窮人口149.1萬，創下11年新高，而貧窮率亦升至21.4%。勞工及福利局長羅致光表示，149萬的貧窮數字是政策介入前的假設數字，而在政策介入後，64萬人才是精確的貧窮人口數字，「當你描述149萬只有一個作用，就係鬧政府」。

羅致光今早（24日）接受電台節目時表示，新一份的 貧窮情況報告中，149萬的 貧窮人口為 政策介入前的數字，但在港府推出不同的紓緩措施後，貧窮人口達149萬的數字理念是錯誤，認為外界以有關數字作為論述，目的是為了「鬧政府」。



他續指，有關數字在政府不同政策介入，在恆常現金、非恆常現金及非現金福利介入後，有85萬人脫貧，故精確的貧窮人口數字為64萬， 貧窮率為9.2%，較2018年下跌0.1個百分點， 「唔好爭拗149萬定64萬，愈扶愈貧係謬誤」。

至於 2020年的貧窮人口數據 方面 ， 羅致光 預計在政策介入前的貧窮數字將會很大機會上升，幅度也不會小，但相信今年政府扶貧力度更大，其成效亦會顯著。

此外，港府洽購的疫苗最快下月抵港，屆時將優先為長者、入住院舍人士和員工接種疫苗，羅致光指，接種工作可能面臨挑戰比較大，因會涉及很多不良於行、不方便到其他地方接種的院友，加上全港有1000多間院舍，安排較複雜，另要符合疫苗儲存運輸的需求，以及研究哪款疫苗合適讓有關人士接種。

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責任編輯：郭詩詩