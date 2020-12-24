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羅致光稱描述149萬貧窮數字作用是「鬧政府」　最精確數字為約64萬人

社會 14:11 2020/12/24

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勞工及福利局長羅致光。（資料圖片）

政府昨日發表去年香港貧窮情況報告，去年香港貧窮人口149.1萬，創下11年新高，而貧窮率亦升至21.4%。勞工及福利局長羅致光表示，149萬的貧窮數字是政策介入前的假設數字，而在政策介入後，64萬人才是精確的貧窮人口數字，「當你描述149萬只有一個作用，就係鬧政府」。

羅致光今早（24日）接受電台節目時表示，新一份的貧窮情況報告中，149萬的貧窮人口為政策介入前的數字，但在港府推出不同的紓緩措施後，貧窮人口達149萬的數字理念是錯誤，認為外界以有關數字作為論述，目的是為了「鬧政府」。

他續指，有關數字在政府不同政策介入，在恆常現金、非恆常現金及非現金福利介入後，有85萬人脫貧，故精確的貧窮人口數字為64萬，貧窮率為9.2%，較2018年下跌0.1個百分點，「唔好爭拗149萬定64萬，愈扶愈貧係謬誤」。

至於2020年的貧窮人口數據方面羅致光預計在政策介入前的貧窮數字將會很大機會上升，幅度也不會小，但相信今年政府扶貧力度更大，其成效亦會顯著。

此外，港府洽購的疫苗最快下月抵港，屆時將優先為長者、入住院舍人士和員工接種疫苗，羅致光指，接種工作可能面臨挑戰比較大，因會涉及很多不良於行、不方便到其他地方接種的院友，加上全港有1000多間院舍，安排較複雜，另要符合疫苗儲存運輸的需求，以及研究哪款疫苗合適讓有關人士接種。

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責任編輯：郭詩詩

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