【新冠肺炎】梁卓偉：11月輸入個案未見涉變種病毒　專家指南非另一變種病毒傳播性高籲劃一入境限制

▲ （經濟日報資料圖片）

英國出現變種新冠病毒，本港衞生防護中心昨透露為11宗個案作全基因排序，發現有2名早前由英國返港後確診的留學生，與英國新變種病毒脗合。港大醫學院院長梁卓偉指，10月初至今約有18宗至20宗確診個案由英國返港，港大就11月錄得的7宗個案作基因排序，至今仍未見有「N501Y」變種病毒個案。

衞生防護中心公共化驗所作全基因排序，在11個分析中其中2宗與英國新變種病毒脗合，2人均由英國返港，均為學生（個案編號：7077、7631），衞生防護中心傳染病處主任張竹君指有關情況亦是預期之內，惟現很難估計社區傳播的情況。詳情請見【下一頁】

港大醫學院院長梁卓偉昨日表示，10月初至今約有18宗至20宗確診個案，均由英國返港，港大公共衞生學院亦正檢視有關個案，初步確認防護中心提及的2宗輸入個案與英國新變種病毒脗合，料今日會有整個基因排序；至於其餘個案的基因排序分析仍於進行當中。

他形容，並非每宗個案都可完成基因排序，因涉及病人樣本質素及有關病毒載量，至今檢視11月的個案，未有見有「N501Y」變種病毒個案；不過會否再有其他個案，則仍需再檢視。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受港台訪問時形容有關情況屬預期之內，相信變種病毒有機會已傳入社區；又擔心外國返港人士提交第2次樣本的質素，如質素差就會出現假陰性，相關人士或會以為自己未受感染而進入社區，呼籲英國返港者避免參與派對，考慮到社區檢測中心再做檢測。

至於英國發現2宗與南非有關的變種新冠病毒個案，何栢良提到，相信英國與南非的變種病毒並非互相傳染，而是獨立出現變種；又指南非的變種病毒傳染性應該很高，即使從南非返港的市民不多，認為港府應將南非抵港限制措施與英國看齊。

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責任編輯：陳正怡