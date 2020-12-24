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【職場奇聞】為搶PS5遲到！美資深太空兵遭降級處分、減人工

職場 15:05 2020/12/24

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在美國總統特朗普倡組的美軍太空軍成立近一周年之際，Air Force amn/nco/snco的Facebook官方專頁上，竟然發布一則有關太空兵為了搶購PS5而違反紀律須降級處分的消息。（法近社資料圖片）

在美國總統特朗普倡組的美軍太空軍（Space Force，又稱天軍）成立近一周年之際，Air Force amn/nco/snco的Facebook官方專頁上，竟然發布了一則有關搶購PlayStation 5（PS5）遊戲主機的職場奇聞，指一名太空兵為了搶購PS5而違反紀律，在體能訓練時遲到了30分鐘，並須降級處分。

根據其Facebook帖文披露的資訊顯示，一名未有透露姓名的太空兵早前向上級軍官傳短訊，表示他要遲到體能改善計劃課程30分鐘，原因是他在開車去多家美國連鎖商店「Targets」購買PS5。而他的上級要他立刻報到時，他只是簡單的回答了「Yolo, PS5 > 懲戒」。

最後這位太空兵由 E-4 資深太空軍降級為 E-3 級太空兵。根據官方說法，其月薪由2,262美元（約1.8萬港元），降至2042美元（約1.6萬港元）。

官方公告表示，該太空兵遲到了，並向上級暗示買PS5對他而言，比軍紀更重要。而這種行為對美軍武裝部隊成員所應具備的專業精神，是一種極端的侮辱。

不過按照目前美國全城PS5大缺貨的情況看來，這名太空兵最後能夠成功入手PS5的成功率似乎十分渺茫。

責任編輯：張寶燕

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