【呈分試攻略】了解中英數常考試題型　按分數分配答題時間提升效率

▲ 考試時按分數分配答題時間，有助提供效率。

新冠肺炎疫情持續肆虐，教育局宣布，延長幼稚園及中小學面授課堂至2021年1月10日，老師都採用Zoom及影片等網上教學，向學生教授課程，部分學校亦如期舉行考試，家長不妨利用聖誕假期，為孩子複習教學內容，並了解常考題型，助子女鞏固答題技巧，爭取更佳成績。

培生朗文品牌教育產品策劃主任黃翠琼（Polly）、品牌教育內容研發主任楊蔚君（Virginia）負責編排出版社的小學測驗卷系列，經常進行資料搜集及接觸家長，了解最近的小學試題題型，可以為家長提供小貼士。

▲ 中文閱讀理解會有填充、排序及選擇題等題型。（林愛娜攝）

中文科

Polly表示，中文科的考試題型近年並沒有大變化，閱讀理解方面，主要有填充、選擇題、問答題；而語文運用部分，則考字詞、句子和標點符號為主，字詞方面按各年級的評估重點，例如會有成語、疊詞、詞義辨析等，句子方面，可考重組句子、句意辨析、修辭手法等。

其中，詞義辨析是不少高年級學生的弱項，因有很多近義詞，學生需要了解前文後理，並理解詞語的感情色彩，從而選擇正確的答案。另外，閱讀理解中，多會要求學生回答文章的主旨。

學生要留意文章的體裁，若是記敘文，就寫「本文透過記敘.......，帶出/抒發.......」，若是說明文，就可寫「本文通過......，說明.......」。

英文科

至於英文科，常見題型主要有選擇題、排序、配對、段落填充和改正錯誤（Proofreading）等。Virginia指出，時態的考題不再以句子形式，而以段落形式出現，且一段中會出現混合時態，學生要留意清楚前文後理，不要單看到一兩個關鍵詞，例如「Yesterday」就誤以為整段都是過去式。

數學科

數學科除了運算題，亦有不少加入生活情景的文字題，考驗學生的數學概念，學生要留意文字題的陷阱位，例如出現一些無用的資訊，若把那些資訊也計算在內就會失分。

另外，文字題也考學生的理解能力，例如「小明有10元，小明比小文多2元，問小文有多少錢？」有些學生看到「多2元」就以為是加數，但事實上，小文是比小明少2元，因此是減數。

常識科

常識科的題型多達20多項，包括是非題、分類、長短答等，而考試內容只需熟讀課文，基本上也可穩得分。不過，近年不少學校亦有「高階思維」及「科學解難」部分。其中「高階思維」題會有腦圖填充，例如要求學生作答「傳染病的主要傳播途徑」，包括飛沬、食物傳播等，並需要舉出相關疾病例子。

▲ 常識科的高階思維題。（受訪者提供）

▲ 常識科高階思維題包括腦圖。（受訪者提供）

「科學解難」主要是因近年教育界關注STEM教學而新增，學生需要利用科學知識解決生活情景難題，例如家中裝修需要加窗簾，應如何選擇適合的窗簾，

學生學過布的物料、顏色深淺如何影響透光度，就可以選擇出最適合的窗簾。家長平日可引導孩子多觀察生活細節，並多些討論。

▲ 適當分配答題時間，是應試的重要策略。（受訪者提供）

適當分配答題時間

Polly指出，近年試卷的頁數約為6至10頁，限時35至50分鐘左右，因此適當的時間分配非常重要，切忌用太多時間鑽研不懂的題目。平日練習時，每個部分都要設定答題時間，而最後亦需要預留最少5分鐘覆卷。

▲ Polly（右）及Virginia（左）在編排補充練習時，參考不少學校的試題。（受訪者提供）

雖然坊間練習眾多，但Polly不建議家長迫孩子盲目地狂操練習，她認為，家長應先了解孩子的弱項，再針對相關部分加以訓練，才能事半功倍。

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記者：林愛娜