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【天人永隔】單親爸為買聖誕禮物復工　確診新冠肺炎病逝遺3名年幼子女

親子 16:37 2020/12/24

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美國一名單親爸爸為買聖誕禮物復工，卻不幸染上新冠肺炎離世。

新冠肺炎疫情對全球造成重創，不少家庭因而經歷生離死別。近日美國加州一名單親爸爸，為了幫3名孩子買聖誕禮物，在11月底復工賺錢，卻不幸確診新冠肺炎，遺下3名年幼子女。

綜合外媒報導，住在美國加州一名59歲父親Abraham Amezcua，今年3月因為疫情而停工，家中經濟變得拮据。他為了準備聖誕禮物，自11月底開始復工，卻不幸染上新冠肺炎，最後病死家中。

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單親爸爸過身後，遺下三名年幼子女，當中最大的只有12歲，更有一位患有自閉症，需要特別照顧。三名孩子沒有經濟能力，還被驗出確診新冠肺炎。孩子的姑姑有意接手照顧，奈何自己經濟狀況亦欠佳，若果沒有辦法籌募資金，難以支撐生活費及醫藥費。

消息傳開之後，鄰居發起籌款及捐贈活動，希望幫助3名小孩渡過難關。不少民眾響應，捐贈各類生活用品，亦有人為小孩購買聖誕禮物，在節日送暖。

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責任編輯：王明芳

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