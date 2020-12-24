【新冠肺炎】百樂護老院92歲男院友及歌舞群組9旬患嫗不治　本港至今135人染疫後死亡

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，再多2名病人離世，涉及第6,849宗確診的92歲男病人，屬百樂護老院院友，12月4日發病送院及確診，延至昨日晚上離世；另一名第6,533宗確診的86歲患嫗，屬歌舞群組相關個案，12月2日確診入院，惟情況持續惡化，今日凌晨離世。本港累計至今有135宗死亡個案，當中131人於公立醫院治療期間不治。

第6,849宗確診的92歲男病人，屬百樂護老院院友，12月4日因發燒及咳嗽，由檢疫中心送到瑪嘉烈醫院隔離病房及後確診；惟病人情況持續惡化，延至昨日(23日)晚上9時23分離世。

另一名東區醫院的第6,533宗確診86歲患嫗，有長期病患，居銅鑼灣海都大廈，屬歌舞群組相關個案，曾到養和醫院洗腎，12月2日確診送院，及後情況持續惡化，今日凌晨2時59分離世。院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

本港累計至今有135宗死亡個案，當中131人於公立醫院治療期間不治。

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責任編輯：陳正怡