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【2020聖誕節】海洋公園小狐獴小北極狐與大家慶祝聖誕　籲大眾實行低碳生活保護大自然

社會 15:18 2020/12/24

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海洋公園小狐獴慶祝聖誕。（海洋公園提供）

聖誕節到來，海洋公園因新冠肺炎疫情而暫時閉園，市民未能親身入園跟動物歡度佳節，公園狐獴家族及北極狐家族向大家送上暖意的節日祝福，同時呼籲大眾繼續實行低碳生活，保護大自然。

點擊圖片即睇狐獴家族及北極狐定族的聖誕派對：

    點擊圖片放大
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狐獴家族今年首次於海洋公園歡度聖誕，收到聖誕襪和色彩繽紛的裝飾作為派對序幕時，都表現雀躍，更貪玩又好奇地爭相探頭「研究」聖誕禮物盒內裡乾坤。至於園內的北極狐家庭，護理員為牠們的雪地家園佈置了彩色冰粒裝飾和滋味小食，不但洋溢著浪漫的聖誕氣氛，更讓愛在雪地覓食和探索的北極狐可盡情享用節日美食。

北極狐爸爸Gochi、媽媽 Mochi，還有寶寶Trinity、Circle和Siu Go想趁佳節向大眾們傳遞一個重要訊息，由於人類的行為令北極狐於野外的棲息地與獵物不斷減少，希望大家踏出一小步，在日常生活中養成環保小習慣，實行低碳生活，例如關掉不需要用的燈，便可對保護人類與動物共存的大自然世界，取得長足進步的成效。

直擊海洋公園水獺及企鵝BB可愛時刻，Facebook及IG公開成長日記, 詳情即看：【下一頁】

海洋公園指無計劃調整門票正價，重開後擬推文化旅遊新體驗，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩

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