【神婆預言】盲眼神婆預測2021年世界大事　一條猛龍將接管地球「3巨人將聯手」

▲ 盲眼神婆預言2021年有一條猛龍將接管地球。

已故失明靈媒萬加(Baba Vanga)留下的警世預言準確度高達85%。她曾預言2020年全球爆發肺炎、特朗普患怪病等,這些事均應驗了。至於2021年的大事,她曾預言有「一條猛龍將接管地球」,「3個巨人將聯合一起,一些人有紅色鈔票」,有人認為龍是指中國,三巨人則是中國、印度、俄羅斯。

失明靈媒萬加來自保加利亞,於1996年因病離世。據《鏡報》報道,萬加曾預言2021年有「一條猛龍將控制人類」、「3個巨人將聯合一起,一些人有紅色鈔票」,「我看到數字100、5和許多個零」。對此,外界把3個巨人解讀為中國、俄羅斯和印度,認為紅色鈔票指的是中國人民幣和俄羅斯盧布,因為為100元面額的人民幣鈔票,以及5000元盧布也是紅色的。

此外,萬加還預言2021年將是發現癌症治癒方法的一年,她曾說「有一天,癌症將被鐵鍊束縛!」,「在21世紀初,人類將擺脫癌症。」她又指,在未來200年內,我們將與外星人取得聯繫:「宇宙中的生命將被發現,人們會突然清楚知道地球上的生命是怎樣出現的。」

她亦曾預言,汽車生產將結束,屆時火車將以陽光代替燃料來「飛行」,在2304年我們將發現時空旅行。

預言2020年全球爆發肺炎

這些年來,萬加預言的多件事情也應驗了,包括911事件、2004年金融海嘯、南亞大海嘯及伊斯蘭國ISIS的崛起。至於2020年的大事,她曾預言美國第45任總統將「患一種神秘疾病,令他失聰,並引致腦創傷。」今年,特朗普確診感染新冠肺炎,預言算是應驗了。

一名萬加的追隨者Neshka Stefanova Robeva表示,曾於1996年、萬加死前往探望。當時萬加口中不停說著「corona」、「The corona will be all over us」等字句。Neshka並不知道萬加想表達什麼,由於corona在保加利亞語中是「監護」的意思,她本以為是與俄羅斯有關的預言。直到新冠肺炎在全球擴散並命名為「Coronavirus」,Neshka才聯想到是一個隨口的預言,意指「冠狀病毒將籠罩我們」。

部份預言不準確

「盲眼神婆」萬加3歲喪母,童年獨自生活直到父親從戰場回來,直到12歲突然被一場沙塵暴吹走,事後在兩公里外被找回,但同時亦因此失明。

自此她經常夢見奇怪的事情,後來夢境愈來愈強烈,整合後更成為現今人們所理解的預言。

萬加雖已離世24年,她曾預言2020年將有3件大事,包括中國內地、日本、巴基斯坦等亞洲國家將發生海嘯,相關地震可能造成數百人死亡。俄羅斯有可能會遭受隕石撞擊,極端主義份子有機會入侵歐洲發動「化學武器」攻擊,「世界將遭受許多困難和巨大災難」,以及英國亦會在脫歐後會陷入大規模經濟危機等。

