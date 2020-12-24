【神婆預言】盲眼神婆預測2021年世界大事　一條猛龍將接管地球「3巨人將聯手」

▲ 盲眼神婆預言2021年有一條猛龍將接管地球。

已故失明靈媒萬加（Baba Vanga）留下的警世預言準確度高達85%。她曾預言2020年全球爆發肺炎、特朗普患怪病等，這些事均應驗了。至於2021年的大事，她曾預言有「一條猛龍將接管地球」，「3個巨人將聯合一起，一些人有紅色鈔票」，有人認為龍是指中國，三巨人則是中國、印度、俄羅斯。

失明靈媒萬加來自保加利亞，於1996年因病離世。據《鏡報》報道，萬加曾預言2021年有「一條猛龍將控制人類」、「3個巨人將聯合一起，一些人有紅色鈔票」，「我看到數字100、5和許多個零」。對此，外界把3個巨人解讀為中國、俄羅斯和印度，認為紅色鈔票指的是中國人民幣和俄羅斯盧布，因為為100元面額的人民幣鈔票，以及5000元盧布也是紅色的。

此外，萬加還預言2021年將是發現癌症治癒方法的一年，她曾說「有一天，癌症將被鐵鍊束縛！」，「在21世紀初，人類將擺脫癌症。」她又指，在未來200年內，我們將與外星人取得聯繫：「宇宙中的生命將被發現，人們會突然清楚知道地球上的生命是怎樣出現的。」

她亦曾預言，汽車生產將結束，屆時火車將以陽光代替燃料來「飛行」，在2304年我們將發現時空旅行。

預言2020年全球爆發肺炎

這些年來，萬加預言的多件事情也應驗了，包括911事件、2004年金融海嘯、南亞大海嘯及伊斯蘭國ISIS的崛起。至於2020年的大事，她曾預言美國第45任總統將「患一種神秘疾病，令他失聰，並引致腦創傷。」今年，特朗普確診感染新冠肺炎，預言算是應驗了。

一名萬加的追隨者Neshka Stefanova Robeva表示，曾於1996年、萬加死前往探望。當時萬加口中不停說著「corona」、「The corona will be all over us」等字句。Neshka並不知道萬加想表達什麼，由於corona在保加利亞語中是「監護」的意思，她本以為是與俄羅斯有關的預言。直到新冠肺炎在全球擴散並命名為「Coronavirus」，Neshka才聯想到是一個隨口的預言，意指「冠狀病毒將籠罩我們」。

部份預言不準確

「盲眼神婆」萬加3歲喪母，童年獨自生活直到父親從戰場回來，直到12歲突然被一場沙塵暴吹走，事後在兩公里外被找回，但同時亦因此失明。

自此她經常夢見奇怪的事情，後來夢境愈來愈強烈，整合後更成為現今人們所理解的預言。

萬加雖已離世24年，她曾預言2020年將有3件大事，包括中國內地、日本、巴基斯坦等亞洲國家將發生海嘯，相關地震可能造成數百人死亡。俄羅斯有可能會遭受隕石撞擊，極端主義份子有機會入侵歐洲發動「化學武器」攻擊，「世界將遭受許多困難和巨大災難」，以及英國亦會在脫歐後會陷入大規模經濟危機等。

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責任編輯：羅嘉欣