【臨危不亂】升降機故障急墮23層樓 聰明女子生死關頭靠一個動作脫險

▲ 升降機故障急墮23層樓，聰明女子生死關頭靠一個動作脫險。

臨危應變好重要，內地一名女子近日搭乘升降機時遇上故障意外，升降機由35層急速墜落至12樓，期間女子隨即按下呼救按鈕，同時做了一個舉動，成功離開升降機，避過一劫。

據內地媒體《沸點視頻》報道，事發在福建福州一幢住宅大廈，一名女子周二（22日）獨自搭乘升降機。從公開的閉路電視畫面可見，女子從第35樓搭乘，而升降機在短短數秒內，由35樓直墜至12樓，足足下墜23層樓。

在急速下降期間，女子意識到情況不妥，按下呼救鍵求救，並做了一個舉動成功脫險。點擊下圖睇過程：

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升降機最終在12樓停低，女子隨即步出升降機。她事後在網上表示，事發時她強烈感受到一股失重感，又指升降機在短短5秒內由25樓急降至20樓，不少網民留言直呼恐怖。

而報道指，在女子逃出升降機不久後，升降機又再度自動上升至13樓，再墜回12樓，升降機門甚至因此造成爆裂。

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責任編輯：羅嘉欣