【全民造星III】顧定軒分享造星背後的汗與淚　無緣10強反鬆口氣：最圓滿的句號

▲ 顧定軒分享《全民造星III》背後的成長故事。

「這十年來做的事／能令你無悔驕傲嗎」因着ViuTV選秀節目《全民造星III》熱播，Team A於比賽中演唱《給十年後的我》，除令顧定軒、陳葦璇、葉巧琳、林詠倫及麥詠楠一夜成名外，也讓觀眾憶及成長落下的遺憾，牽起尋回初心的悸動。

《全民造星III》參賽者中，顧定軒（Zeno）的身份有點特別，他在今年的TVB劇集《那些我愛過的人》初次亮相大氣電波，也在ViuTV劇集《男排女將》飾演排球少年阿King，又與郭富城及楊千嬅合作電影《麥路人》，電視電影界的反應不俗。

入行8年的努力成績有目共睹，若以演員身份留在娛圈闖蕩，前途或將無可限量。

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▲ 顧定軒在《全民造星III》中無緣晉級十強。（陳家瑩攝）

被質疑晉級資格 謙虛接受批評

然而顧定軒並無甘於現狀，他選擇參加《全民造星III》，挑戰不擅長的唱歌跳舞比賽。在Pre round演唱中，有觀眾指其唱功未精，成功晉級也是靠原有知名度，有翻閱負評習慣的Zeno就笑言「比人話下啦，都慣㗎喇！」

他解釋：「有時很多人質疑我也會去反思，到底我是否不值得？努力過的別人是否真的看不到？所以我一直重看練習片，覺得不夠好時便改進，希望有日大家見到我進步會給我一個機會。」

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▲ 初參賽時，顧定軒被觀眾質疑入圍資格。（截圖）

跳出舒適圈參賽，接受新挑戰固然讓Zeno有所期盼，但更多的卻是迷惘：「比賽前是最迷惘的，因為這個比賽令我知道原來我事業上有點Lost，也是後來一個個的作品提醒了我表演的意義。」

他形容首輪的小組表演《WISH》雖然不乏瑕疵，卻是讓他找回創作的樂趣與熱誠。

之後，不擅歌舞的Zeno也演出過2項經典：《約定》與《我們》，交出真心真意的演出大獲好評。

▲ A3組演唱一首《給十年後的我》賺人熱淚。（截圖）

從《約定》擁抱不完美

《約定》是以布偶戲唱出《給十年後的我》，在舞台上赤裸裸地展露軟弱的自己。Zeno回想成長，鴨仔聲是他內心最難過的坎：「小時候被人笑我聲音古怪，唱歌也沒有信心，即使拍戲時也會因自覺聲音不好聽而壓低聲線，因為很怕被別人看到自己，很怕被人取笑。」

但《約定》的出現卻讓他擁抱不完美：「面對軟弱真的很難，但幸好有二汶與阿祖（Team A導師林二汶與梁祖堯）幫忙，他們一直給我信心，上堂後又會擁抱我們，讓我安心把恐懼與不滿釋放，肆意哭泣。人在成長中一直向前看，但這個作品卻令我有空間梳理好以前的自己。」

他續指：「因為《約定》找回了這把聲，其實他是我的特質，覺得不需要再努力成為其他人，因為其他人是其他人，我是我，鴨仔聲也可以有他的魅力。」

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無緣十強 無悔參賽

《我們》是Zeno與張進翹（Manson）的純愛BL演出，畫面淒美動人。Zeno表示創作由來全因前兩回合輸況慘重：「開大會時大家都想有大突破，想把我們擅長的事做到最理想的效果，碰巧我與Manson是一個Dark一個Bright的人，有大對比的表演應會很好看。」

不過在舞台上演戲對Zeno而言卻是大挑戰：「擔心觀眾知我是演員對我更有要求，因為未試過在台上完整地演一個角色，拿捏表情的多與少都思考了很久。」

▲ 顧定軒在《全民造星III》勇敢接受舞台挑戰。（陳家瑩攝）

幸好表演迴響熱烈，Zeno也不再懼怕站在台前：「綜合之前受過的挫折，我更明白在台上不能怕，要有一定野心才有光芒與力量壓台，放膽去演才可突破從前的自己。」

這輪小組對決讓A組吐氣揚眉，11位組員全部晉級20強。由小組比賽退回孤軍作戰，Zeno以《自畫像》一曲迎戰曾經合作無間的組員葉巧琳（Mischa），同樣以真誠的情感演述《造星III》的參賽旅途，甚或是人生不同階段的路途。

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雖然Zeno無緣十強，但他仍無悔參賽：「其實輸了反而鬆一口氣，因為是一個圓滿的句號，也把我想表達的都說了出來，即使別人覺得表演沒有舞台效果，但再讓我選一次我也會這樣表演。到這刻很欣賞自己有踏出此步，因為真的不容易，原來我也不是那麼膽小。」

《造星III》啟發成長感悟

《全民造星III》溫馨又殘忍，組員的離別迫使參賽者迅速成長，Zeno也謂這是比賽中的最難：「一開始真的很受影響，留下的人其實更難過，但後來明白我們的路還有很長便慢慢放輕，也不想離開的人倒過來安慰留下的人。」

▲ 顧定軒有感在《全民造星III》快速成長。（陳家瑩攝）

他也形容《造星III》是成長催化劑，但是一個變柔軟的過程：「我以前對自己很苛刻，對全部表演都不滿意，只是在追趕成為更好的人，忘了自己的價值。但參賽後發現，有時不是好與不好的問題，是選擇的問題，我要讓觀眾看到怎樣的我才是最重要，也讓我記得走表演路的初心。現在的我不再因別人感受而失去自我，也容許有做得不好的時候，其實放鬆了表演反而更從容。」

節目播映期間，上一個時段也有顧定軒主演的劇集《男排女將》，同樣青春熱血，有着追夢成長的意義，讓觀眾笑言「好似阿King練完波趕住去參賽」。

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縱然失落決賽席位，但觀眾的好評已是他最大的回報。其實在這區區幾場成敗裏，他所相信的事也從未被動搖：「可以包起稜角但不可磨蝕、可以成熟世故但要記得幼稚任性，成長不容易但不能忘記熱愛表演的初衷。」因為真誠從來都是顧定軒最大的本領。

化妝：mon

髮型：Faust @ the attic

場地：夕拾x閒社 Mellow Out

記者：陳家瑩

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