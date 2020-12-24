【新冠肺炎】羅湖懲教一名懲教人員初步確診　院所職員及囚犯檢測結果均為陰性

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，消息指今日增逾70宗確診個案。羅湖懲教所今日(24日)表示一名懲教人員初步確診，最後一日上班為上周六(19日)，其同住家人早前染疫；懲教署已即時安排院所內所有職員及在囚人士檢測，全部樣本測試結果均為陰性。



涉事的羅湖懲教所一名懲教人員上周六(19日)接獲衞生防護中心通知，其一名同住家人證實確診，被列為密切接觸者，同日最後上班，翌日安排前往竹篙灣檢疫中心接受檢疫，並於今日獲通知初步確診。

署方稱，病人最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。署方已即時安排院所內所有職員及在囚人士進行測試，全部結果均為陰性，院所亦即時對相關地方進行徹底清潔消毒。

懲教署高度關注新冠肺炎情況，所有人員均高度警覺，嚴格遵照既定機制防止傳染病蔓延，並採取一系列防疫消毒措施，當中包括規定人員上班前及工作期間須量度體溫及佩戴口罩，並在所有辦公地方定期進行消毒清潔工作。管方已提醒所有人員及在囚人士如出現不適症狀，必須馬上求醫。

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責任編輯：陳正怡