【2020最新檢測】水中銀檢測26款面霜　10款通過毒性測試安全面霜【附完整名單】

▲ 10款通過毒性測試安全面霜結果出爐！

秋冬天氣乾燥，女士們要勤搽面霜保持肌膚滋潤。可是，哪些面霜才能放心使用？TOPick委託水中銀（國際）生物科技有限公司（水中銀）為26款暢銷面霜樣本進行檢測，結果10款通過毒性測試，可放心使用。

10款面霜通過測試

水中銀（國際）生物科技有限公司（水中銀）從線下平台萬寧，屈臣氏，品牌專門店及線上平台Tmall選購了25個品牌，共26個面霜樣本作魚胚胎毒性檢測，當中包括了國際知名品牌如La Roche-Posay、Nivea、Bioeffect、Kiehl's等。

結果顯示，10個樣本顯示為綠魚（代表品質卓越）、7個樣本為黃魚（代表品質合格），9個樣本為紅魚（代表有待改善）。其中2個紅魚樣本的急性毒及慢性毒均不通過，最低和最高急性毒樣本的毒性相差近24倍。

10款無毒面霜名單，即睇【下一頁】

水中銀首席執行官杜偉樑先生表示是次面霜樣本檢測分別用了斑馬魚胚胎及轉基因鯖鱂魚胚胎作急性及慢性毒物測試，斑馬魚胚胎能夠篩選過千種有毒化學物質，包括農藥、獸藥、微生物毒素、塑化劑、防腐劑，植物源毒素等。

1面霜樣本含歐盟禁用成分

於成分篩查中，水中銀參考了歐盟、美國、日本及中國化妝品法規安全標準及歐盟REACH高度關註物質（SVHC）列表，發現當中1個面霜樣本含歐盟禁用成分甲基异噻唑啉酮。另外6個面霜樣本含高度關註物質環五聚二甲基硅氧烷（D5），其中2個樣本同時含有環己硅氧烷（D6）。

價格越高越多安全的產品

水中銀表示，於採購的26個樣本當中，最高價格及最低價格的樣本價格相差22倍。綠魚及紅魚樣本各佔三成多，發現越低價的面霜越多有待改善的產品，而各價格組別中的綠魚產品比率按價格上升而出現更多品質卓越的產品。

高價樣本：價格≥$5.6/克

共9個樣本，綠魚佔6個，黃魚佔 2個，紅魚佔1個

中價樣本：價格$2.3/克至$5.6/克

共8個樣本，綠魚佔3個，黃魚佔2個，紅魚佔3個

低價樣本：價格≤$2.3/克

共9個樣本，綠魚佔1個，黃魚佔3個，紅魚佔5個

皮膚屏障對保護皮膚很重要

皮膚專科醫生蔣頌儀曾表示，皮膚屏障對保護皮膚很重要，屏障有助皮膚鎖水，以致皮膚不會乾燥，也可保護身體不受外面的感染和刺激。皮膚中最重要的防禦力集中在角質層，角質層是由角質細胞、細胞間脂質構成，角質層的上面還覆蓋一層薄薄的皮脂膜，皮膚屏障是否健康就在於角質層和皮脂膜。

假如皮膚屏障功能受損，可引起：

水分易流失，皮膚會變得很乾燥

皮膚的防禦性下降，對各物理或化學因素表現出不耐受，以往適用的產品起排斥反應

皮膚病容易反覆發作，卻難找到發病原因，常見皮膚發紅、發乾等皮膚過敏表現

點擊大圖即睇無毒雞蛋榜單及最多農藥殘餘蔬果：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：無食物添加劑牛奶名單即睇【下一頁】

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩