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【保就業計劃】新一批名單涉1,500僱主領十億元　香港電訊海洋公園等公司上榜

社會 15:22 2020/12/24

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

「保就業」計劃秘書處公布新一批領取第二期9至11月工資補貼的僱主名單。（資料圖片）

「保就業」計劃秘書處今日（24日）在「保就業」計劃網站，公布新一批領取第2期9月至11月工資補貼的僱主名單，涉及近1,500名僱主，發放工資補貼額約10億元，承諾受薪僱員人數約5.3萬人。

最新名單當中，領取最多補貼的頭3名僱主，依次是香港電訊、海洋公園公司及香港公開大學。其中香港電訊（HKT Services Limited）獲補貼2.68億元，承諾受薪僱員有11,465名；第2名海洋公園獲補貼5,970萬元，承諾聘用2,891人；第3名香港公開大學，獲補貼3,412萬元以聘用2,087人。

 

其餘較知名僱主/公司包括富豪酒店國際有限公司，取補貼3,409萬元，承諾聘用1,000人；跨國連鎖服裝店Zara（Zara Asia Limited），取補貼1,323萬元，承諾向666名員工支薪。

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記者：徐紹軒、吳卓峰

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