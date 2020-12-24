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【烹飪教煮】宅家過聖誕玩通宵　自製補充體力雞尾酒【有片】

休閒消費 18:16 2020/12/24

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

學做一杯傳統的歐洲雞尾酒，充滿蛋白質，可即時補充體力。

今年的非一般聖誕節，大家都乖乖在家度過，可能會玩到通宵達旦，不妨跟海洋公園總餐廳經理(餐飲部)黃國強(Kenneth)學做一杯傳統的歐洲雞尾酒，充滿蛋白質，可即時補充體力。

先去片

聖誕雞尾酒Eggnog，可謂零難度，因只需把材料左溝右溝便完成，十分簡單。不過這款雞尾酒的「功能性」就很強，「聖誕節或新年期間，不少人會參加派對，甚至通宵達旦，Eggnog內有雞蛋及鮮奶，充滿蛋白質及營養，可以補充體力。」

不過，Kenneth提醒大家，由於雞尾酒用上生雞蛋，故宜選擇無菌雞蛋，會較為安全。但如果不想用上生雞蛋，可用蛋酒(Advocaat)代替，由於這酒亦含有白蘭地成分，故調配雞尾酒時便不用再加入白蘭地了。

可用保暖壺調製

要製作這杯雞尾酒，要用酒吧專用的Shaker（搖酒杯），如果家裏沒有這款杯，Kenneth說可用保暖壺或保溫杯，只要放入材料後合上蓋，搖至起泡便可以。

至於要搖多久，他說因蛋白及蛋黃質地較黏，較難跟材料混合，故可以先搖十多下後，打開蓋看情況，若仍未起泡的話便要繼續搖，要待所有材料完全混合才算成功，故必須具有耐性。
 

材料：  
雞蛋 1隻
黑冧酒(Dark Rum)  25cc
白蘭地 25cc
鮮奶 200ml
糖水  35cc-50cc
肉桂粉 適量
肉桂枝 適量
冰粒 適量

Steps：

1.把冰放入杯內，至八成或全滿，倒入蛋漿。

先加入雞蛋

2.順序下黑冧酒、白蘭地、鮮奶及糖水。

倒入黑冧酒、白蘭地

3.合蓋，搖勻至出現泡沫。

把所有材料搖勻

4.把酒倒出，面層灑上肉桂粉，再用沾上少量白蘭地的肉桂枝作裝飾，完成。

灑上肉桂粉

撰文：招美寶

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