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【猝死危機】心臟病發男子丟雜物下樓後猝死　母親心碎：他在發出求救訊號

健康 16:11 2020/12/24

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心臟病發男子丟雜物下樓後猝死，母親心碎：「他在發出求救訊號」。

台灣近日發生一宗悲劇，一名男子不斷從家中丟雜物落街，險砸中路人，警方接報到場後破門入屋，發現男子倒臥在屋內，疑似心臟病發昏迷，送院搶救後最終宣告不治。死者母親心痛表示，兒子是為了發出求救警號，才不停把東西丟下樓。

根據台媒報道，台北市一名32歲潘姓男子周二（22日）上午不斷從住宅丟雜物落街，更有路過市民險被砸中。警方和消防員接報到場後鋪上大型充氣墊，而地上佈滿信件、紗窗等雜物。

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警方隨後破門入屋，未料發現男子倒臥在屋內，陷入昏迷，遂將其立即送院搶救，但最終返魂乏術。經檢驗後，初步判斷男子因心臟病猝死。潘母認為，兒子當時身體不適，故發出求救訊號，把東西丟下樓，藉此引起路人注意。

報道指，死者多年前任職推拿師傅，但後來染上毒癮，今年才剛出獄，但一直未有再接觸毒品，遺體亦未有驗出毒品反應。

猝死原因及高危因素

香港心臟專科學院院長陳藝賢早前接受TOPick訪問時指出，引發猝死的3大原因：

  • 腦部問題，例如：腦中風、腦出血。
  • 心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。
  • 肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

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心臟病是本港第三號疾病殺手，當中以冠心病為最主要的死因。《TOPick診症室》請來香港心臟專科學院義務秘書、心臟科專科醫生梁達智，拆解冠心病的成因、徵狀和預防方法。

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責任編輯：羅嘉欣

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