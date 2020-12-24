【防疫抗疫基金】民協要求支援自僱人士   促設失業援助金

▲ 民協今日聯同文藝界、體育界工作者召開記者會。（林曉君攝）

立法會財委會周一通過政府第四輪防疫抗疫基金撥款申請，被勒令停業的餐飲業及美容業，以及藝術從業員、體育教練等都有補助。不過民協則指，有很多文藝工作者、體育教練其實未能受惠，自僱人士也要「自己照顧自己」，要求政府放寬申請資格，補漏拾遺，並立即設立失業援助金。

民協今日聯同文藝界、體育界工作者召開記者會，民協副主席、深水埗區議員何啟明批評，政府未能從頭三輪抗疫工作中吸收經驗，繼續「倒瀉籮蟹」。對於有建制議員呼籲容許市民提取強積金應急，何啟明指，自僱人士並不能從中受惠，認為應立即設立失業援助金，又要求豁免或放寬申請綜援的租金限額，同時，向關愛基金注資，推出「公益金及時雨抗疫基金」，為正在等候或無法申領綜援人士提供支援。

抗疫基金4.0為約5000名個人藝術從業員自由職業者，每人提供一次性7500元資助，石硤尾藝術村聯會成員黃麗明指出，個人藝術從業員數量遠超5000人，希望政府可放寬申請資格，又希望可寬免各類文藝場所租金，並延長減免賽馬會創意藝術中心租戶租金至明年7月30日。

體育教練陳偉亮指，政府「封場」近大半年，體育從業員手停口停，不少人捱不住要轉行。他指，抗疫基金4.0要求的總會均為主流運動項目，一些非主流運動則完全被忽略。他希望政府將資助恆常化，同時擴大受助教練界別，在疫情穩定時，儘快重開球場，讓教練有工開。

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記者：林曉君