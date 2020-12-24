【法國珠寶】Chaumet創立240年秉持建築美學 精細刀鋒技術將金屬去蕪存菁
建築一直是Chaumet創立240年以來源源不絕的靈感泉源，最新推出的「築藝萬象」高級珠寶系列 （Perspectives de Chaumet），再一次以建築為創作主題，當中包含了歷史上一些重要的建築風格：從意大利文藝復興時期的華麗風格到建構派別及未來主義的大膽線條等，令今個系列的首飾多了一份立體美學。
既然屬於高級珠寶系列，所採用的寶石及工藝亦特別講究。當中如哥倫比亞祖母綠、緬甸藍寶石、澳洲蛋白石及粉紅珊瑚等全屬稀有珍貴的天然寶石，首飾中甚至鑲嵌了幾顆價值連城的重量級巨石︰重16.06卡的哥倫比亞祖母綠；一顆重21.93卡、來自莫桑比克的紅碧璽；一顆罕見的藍綠色、重30.22卡的碧璽；一顆鑲在吊墜的34.30卡橢圓形藍寶石……都是不可多得的瑰寶，凸顯首飾的奢華稀有。
花都的卓越工藝
線條及光影都是此系列珠寶所著重的美學元素，珠寶工匠便以雕刻來去掉金屬的厚重繁複，使之變得輕盈靈動。為了達到目的，工匠運用了Chaumet位於巴黎凡登廣場12號的高級珠寶工坊內一項複雜工藝──刀鋒技術（fil couteau）來造出效果。
刀鋒技術是一種採用最少金屬，從而突出寶石光芒的經典工藝，令金屬變成仿如第二層肌膚般順滑、柔軟、輕盈的網狀金質組件，而主石既穩固於兩個金質部分之間，同時更猶如懸浮於珠寶上，呈現出獨一無二的視覺效果。
此外，黃金經鏡面拋光、鏤空、雕刻、錘打等處理，再成形為立體曲線、銳角、平面或柔軟的網狀，加強了它捕捉光線的能力，因而令寶石加倍璀璨奪目。
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記者︰Maria