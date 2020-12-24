【法國珠寶】Chaumet創立240年秉持建築美學　精細刀鋒技術將金屬去蕪存菁

▲ Skyline系列仿如雕塑傑作，黃金胸針鑲嵌鑽石及一顆重3.02卡E VVS1鑽石（右）；可轉換式黃金戒指則鑲嵌明亮式切割鑽石（左）。（湯炳強攝）

建築一直是Chaumet創立240年以來源源不絕的靈感泉源，最新推出的「築藝萬象」高級珠寶系列 （Perspectives de Chaumet），再一次以建築為創作主題，當中包含了歷史上一些重要的建築風格：從意大利文藝復興時期的華麗風格到建構派別及未來主義的大膽線條等，令今個系列的首飾多了一份立體美學。

▲ 強調對比、空間感和層次感的Labyrinthe珠寶，白金及縞瑪瑙頸鏈主石為19.65卡的紅碧璽，另有翡翠及鑽石；白金及縞瑪瑙耳環鑲嵌藍碧璽、鑽石及兩顆分別重6.68卡和6.91卡紅碧璽；白金戒指主石為一顆來自贊比亞、重3.7卡的祖母綠。（湯炳強攝）

既然屬於高級珠寶系列，所採用的寶石及工藝亦特別講究。當中如哥倫比亞祖母綠、緬甸藍寶石、澳洲蛋白石及粉紅珊瑚等全屬稀有珍貴的天然寶石，首飾中甚至鑲嵌了幾顆價值連城的重量級巨石︰重16.06卡的哥倫比亞祖母綠；一顆重21.93卡、來自莫桑比克的紅碧璽；一顆罕見的藍綠色、重30.22卡的碧璽；一顆鑲在吊墜的34.30卡橢圓形藍寶石……都是不可多得的瑰寶，凸顯首飾的奢華稀有。

▲ Mirage白金耳環鑲嵌藍寶石及鑽石；白金頸鏈鑲嵌藍寶石及鑽石；白金神秘腕錶鑲嵌鑽石，錶盤綴以鑲嵌細工砌成的深藍色羽毛，白金錶蓋則鑲嵌鑽石及藍寶石，配置瑞士自動機芯。（湯炳強攝）

花都的卓越工藝

線條及光影都是此系列珠寶所著重的美學元素，珠寶工匠便以雕刻來去掉金屬的厚重繁複，使之變得輕盈靈動。為了達到目的，工匠運用了Chaumet位於巴黎凡登廣場12號的高級珠寶工坊內一項複雜工藝──刀鋒技術（fil couteau）來造出效果。

▲ Lux珠寶是向意大利文藝復興時期的彩色圓頂建築致敬之作，白金戒指鑲嵌一顆重約6.63卡蛋形切割的粉紅珊瑚，另有海藍寶石、鑽石及綠松石。（湯炳強攝）

刀鋒技術是一種採用最少金屬，從而突出寶石光芒的經典工藝，令金屬變成仿如第二層肌膚般順滑、柔軟、輕盈的網狀金質組件，而主石既穩固於兩個金質部分之間，同時更猶如懸浮於珠寶上，呈現出獨一無二的視覺效果。

▲ Lacis令人回想起當代建築的網格結構與阿拉伯建築的窗花設計，白金項圈鑲嵌Akoya珍珠及鑽石；Lacis白金手鏈同樣鑲嵌Akoya珍珠及鑽石。（湯炳強攝）

▲ 透過Skyline珠寶演繹了當代城市的標誌性建築，黃金頸鏈主石為一顆重約16.06卡哥倫比亞祖母綠；黃金耳環分別鑲嵌重約3.01卡鑽石及一顆重約2.56卡哥倫比亞祖母綠；黃金戒指主石為一顆重7.34卡鑽石。（湯炳強攝）

此外，黃金經鏡面拋光、鏤空、雕刻、錘打等處理，再成形為立體曲線、銳角、平面或柔軟的網狀，加強了它捕捉光線的能力，因而令寶石加倍璀璨奪目。

*全部售價店洽

模特兒︰Katya @ Liberte Model Management

髮型及化粧︰Shirley Tang

產品查詢︰2816 5068

記者︰Maria