【補血大法】過度用腦傷神血虛致面色蒼白 中醫及營養師教補血大法

▲ 10種補血必食食材。

香港人工作壓力大，生活緊張，經常思慮勞神過度，耗傷陰血，更易造成血虛。TOPick早前請教了註冊中醫師邱穎琳。她指出，貧血是西醫概念，中醫沒有貧血的概念，只有血虛。臨床所見，血虛的人不一定貧血，但貧血的人一定有血虛。

血虛的成因：

1. 失血過多，可以是經期過後，也可以是慢性內出血，例如胃出血等

2. 思慮勞神太過，耗傷陰血

3. 久病或大病，陰血損傷

邱醫師表示，血虛患者多數有以下共同症狀：

面色蒼白

唇色淡頭暈眼花

心悸多夢

健忘

手足麻痺

女性會經量少

她認為，血虛患者可以透過飲食，改善血虛情況。以下中藥及食材，血虛患者適合食用。

1. 中藥類

當歸：補血活血，調經



熟地：滋陰養血



白芍：養肝補血，調經



龍眼肉/桂圓：補脾養血，安神



杞子：補肝腎養血，明目



黃精：補腎健脾養血



山茱萸：補肝腎養血



紅棗：健脾益氣補血

2. 肉類

羊肉：溫補氣血，保暖



竹絲雞：滋陰養血



雞肉：補氣養血



牛肉：補脾胃養血



黃鱔：補氣補血



豬膶：補肝養血

3. 海鮮類

花蛤：滋陰養血



蠔：滋陰養血

4. 堅果類

黑芝麻：補肝腎益精血



核桃：補腎健脾養血



花生：健脾養血



腰果：補腎健脾養血

5. 豆類

紅豆：補血健脾利水



黑豆：補肝腎養血

6. 蔬果類

黑木耳：補血活血



桑椹子：補肝腎養血



車厘子：補氣血



葡萄：補氣血

很多人都知道多吃紅棗和桂圓便可以補血，邱醫師提醒大家，紅棗、桂圓偏溫補，體質偏熱，或陰熱的人容易燥熱，加上紅棗、桂圓性滋膩，過量吃會產生濕熱，因此如屬於這類體質，不要過量進食紅棗、桂圓。當然，如不清楚自己的體質，還是先咨詢中醫師的意見。

邱醫師補充，血虛患者要注意以下事項：

不宜進食寒涼和肥膩食物，因會損傷脾胃，影響吸收；辛辣食物亦要避免，否則會耗傷陰血。



多休息，充足睡眠也很重要，不能忽視。



男女都會有血虛，不過以女性較常見。



懷疑自己有血虛，應先調整生活習慣，改善不良飲食，如情況無改善，應盡快求醫。



補鐵健康產品不能亂服，要經西醫檢查為缺鐵性貧血才有需要補鐵。

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▲ 中醫師教3種體質人士養生方法。

▲ 氣虛、血虛、虛弱體質的人士:大補氣血湯。

▲ 陽虛體質、手腳冰冷的人士:大補陽氣湯。

▲ 易上火、燥熱或陰虛體質者的人士:清涼大補湯。

▲ 4款養生茶KO經痛

▲ 山楂、玫瑰焗茶及月季花、生薑片配紅糖焗茶。

▲ 洛神花、紅棗焗茶及黑木耳、紅棗焗茶。

▲ 經期時，應避免飲這些飲品。

營養師建議貧血患者的飲食

註冊營養師李淑玶表示，貧血患者最好進食紅肉，特別是牛、羊、鴕鳥肉，因為動物中的鐵質吸收率較佳，而植物性鐵質吸收率比較低。

深綠色蔬菜鐵較高如菠菜，但因吸收較低，建議吃菠菜的一餐，加入維他命C高之食材以增加鐵質吸收，如燈籠椒、番茄、士多啤梨、橙等，又或者進食深綠色蔬菜時同餐加1小杯橙汁。另外，一碟菜式中包括紅肉及深綠色蔬菜，有助鐵質吸收。

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責任編輯：羅嘉欣